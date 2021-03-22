女兒跟男網友交往不到1個月就上床 他氣打女兒一頓被判關30天

基隆地院近日審結，認定蔡姓莽父觸犯家暴傷害罪，判處拘役30天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2021/03/22 08:48

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名蔡姓父親去年3月18日深夜，因女兒討論到與網友交往問題，驚覺她與對方交往不到一個多月，就發生性行為，還揚言嫁給對方，一時氣憤之下，毆打女兒。蔡女回到花蓮後到警局提出家暴告訴，並將父親函送法辦。基隆地院近日審結，認定蔡姓莽父觸犯家暴傷害罪，判處拘役30天，得易科罰金。

蔡女回到花蓮後，跑到醫院驗傷並到派出所對父親提告，案件轉由發生地的新北市瑞芳警察局偵辦，醫護人員初步檢視身上受有前額挫擦傷、左肩挫瘀傷、前胸挫傷等多處傷勢；檢察官偵訊後，認定蔡姓父親涉犯家暴傷害罪，依法將他起訴。

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法院審理時，蔡父向法官承認所有犯行，並表示自己是一時衝動，因為想告訴孩子網路交友僅供參考，不能沉迷，沒想到女兒與男網友交往不到一個多月就發生性行為，還要嫁給對方；自己雖不反對女兒嫁給對方，但因為時間太短，應該要多加考慮才能交付終生，會打女兒真的只是愛女心切。

法官認為，蔡父因細故就以暴力方式侵害女兒身體，而不思循理性方式處理糾紛，導致被害人有多處擦、挫、瘀傷，且犯後未與女兒達成和解，但考量他犯後態度、蔡女受傷程度、動機、手段及目的後，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

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