未禮讓婦人過馬路還肇逃 警1小時找到肇逃男子

未禮讓婦人過馬路還肇逃，高雄警方1小時找到肇逃男子酒測無酒駕。（民眾提供）

2021/03/22 08:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名梅姓婦人昨天深夜行走斑馬線，遭一輛銀色自小客車撞倒後逃逸，婦人送醫幸無大礙，網友貼照追肇逃車主，1小時後，新興警方今晨找到肇逃的陳姓男子（39歲），經酒測並無酒精反應，陳男稱因視線遭A柱擋住視角，才不知發生事故而離去，至於詳細肇事原因，仍待事故鑑定深入調查，陳男涉犯肇事逃逸，警方訊問後仍將依公共危險罪函送法辦。

新興分局中山路派出所於（21）日23時許接獲報案，七賢一路與林森一路口有車禍，警方立即趕抵現場後發現係車禍肇事逃逸，現場僅剩一名受傷的梅婦（72歲），另一方肇事者已逃逸，梅婦右腳扭挫傷，送大同醫院，並無生命危險。

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經初步調查，梅姓婦人由七賢一路西向東行走斑馬線，遭一部左轉林森一路之銀色自小客車撞倒，肇事後該車逃逸離去。警方立即調閱監視器，掌握車牌後以車追人，警方今天凌晨1時許，在苓雅區住處將肇逃駕駛陳男帶返所調查，迅速於案發1小時將肇事者繩之以法。

新興分局呼籲，當駕駛動力交通工具（如：機車、汽車、電動車等）發生交通事故，一定要留在現場等待警方到場！若有造成對方死亡、受傷，又沒在現場等待警方到場，就直接離開現場的話，會觸犯刑法第185-4條的肇事逃逸，處以1年以上7年以下的有期徒刑，民眾勿以身試法。

未禮讓婦人過馬路還肇逃，高雄警方1小時找到肇逃男子酒測無酒駕。（民眾提供）

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