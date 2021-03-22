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    首頁　>　社會

    疑飆車競速失控衝落國道邊坡4人傷 其中1女拋飛

    2021/03/22 01:21

    〔中央社〕國道中山高彰化縣路段昨晚發生車輛衝落邊坡事故，造成4人受傷，其中1 女拋飛；車禍前可見2輛車一前一後高速行駛，疑飆車競速，接著後方賓士車失控衝落邊坡，警方正偵辦中。

    國道1號南下指標約207.2公里處的彰化縣路段發生汽車衝落邊坡事故，彰化縣消防局昨晚8時2分獲報，派遣彰化分隊救護車趕往救援，將3男、1女傷者送往衛生福利部彰化醫院救治，其中29歲溫姓女子意識模糊，27 歲林男、33歲楊男、29歲陳男皆意識清楚。

    國道公路警察局第三公路警察大隊初步調查，一輛自小客車撞上埔鹽系統出口匝道護欄衝落邊坡，無波及其他車輛，車內共4人，其中29歲溫姓女子遭甩出車外，傷勢較重須用擔架送醫，昨晚10時30分接獲醫院通知因肋骨斷裂有生命危險。

    事故後，國道三隊立即派巡邏車會同工務段工程車前往處理，現場於昨晚9時16分排除，駕駛人27歲林姓男子經酒測，無發現酒後駕車。一輛瑪莎拉蒂跑車3月7 日深夜行經相同路段也衝落邊坡，造成車內駕駛重傷送醫，想不到昨晚同地點又發生類似事故。

    據了解，衝落邊坡車輛為賓士轎車；林姓駕駛初步向警方供稱，看到前車加速，因此他也跟著加速。

    根據車禍當時影片，可見2輛汽車違規行駛出口減速車道，車速明顯快於其他汽車，2輛車一前一後高速追逐，再左切回主線車道，網友指後方賓士車疑飆車失控自撞，對此，國道三隊表示，將調閱監視器影像，主動偵辦釐清2車是否有道路競駛致公共危險情形。（編輯：陳彥鈞）

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