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    首頁　>　社會

    我不是豬女郎！「乳溝女神」被影射 怒告周刊結果出爐

    2021/03/21 17:09
    「乳溝女神」網拍女模張香香（見圖）不滿被《鏡周刊》報導列名也是「豬女郎」，怒告周刊總編輯、社長；台北地檢署處分不起訴。（圖擷取自張香香臉書）

    「乳溝女神」網拍女模張香香（見圖）不滿被《鏡周刊》報導列名也是「豬女郎」，怒告周刊總編輯、社長；台北地檢署處分不起訴。（圖擷取自張香香臉書）

    首次上稿 16:37
    更新時間 17:09

    〔記者陳慰慈／台北報導〕「小豬」羅志祥與周揚青9年情斷，被爆料私生活淫亂、劈腿、「多人運動」等超「渣」行徑，重創演藝事業，休息近10個月後，轉戰經營YouTube頻道，昨更在抖音po出一段主題為「聽說長得帥的人才能駕馭光頭」的特效短片，復出動作頻頻。不過，去年4月，《鏡周刊》報導「乳溝女神」網拍女模張香香等人也是「豬女郎」之一，張女不滿被影射與小豬有性關係，怒告《鏡周刊》總編輯宋筱玲、社長裴偉；台北地檢署調查後，認為依周刊報導內容上下文，並未直指張香香與羅志祥有性關係存在，因此予宋、裴不起訴。

    張香香有「乳溝女神」之稱。（翻攝自IG）

    張香香有「乳溝女神」之稱。（翻攝自IG）

    《鏡周刊》去年4月29日以「後宮花名冊扯入...」為主題報導，提及羅志祥熱衷多人運動，「網拍女模張香香...都在歷來豬女郎的行列中，後宮陣容頗為可觀。」報導一出，張女澄清：「我不是豬女郎，真的不要鬧了。」並對《鏡周刊》提告。

    宋筱玲出庭供稱，該文章是她整理，文章內容僅提到後宮頗為可觀，並無影射張女和羅志祥間有性關係存在，只提及2人關係比較好，無詆毀張女名譽的故意。

    張香香有「乳溝女神」之稱。（翻攝自張香香臉書）

    張香香有「乳溝女神」之稱。（翻攝自張香香臉書）

    檢方認為依報導上下文內容來看，並未直指張與羅間有性關係存在，另所謂的「豬女郎」一詞，多年來均有媒體提及，泛指與羅有往來的女性，難認「豬女郎」一詞有任何蓄意貶損之意，加上張女自承曾在朋友聚會見過羅，可見兩人並非不認識。

    檢方指出，報導用詞縱稍嫌誇大，但難認報導有主觀上真實惡意，至於裴偉身為社長，僅負責決定公司營運方針、財務、重要人事等，難認有參與該篇報導編務，因此認定宋、裴罪嫌不足不起訴。

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