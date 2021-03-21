疑發電機故障 北市博仁醫院驚傳火警

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
博仁醫院火警，疑似發電機故障。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕松山區光復北路上的博仁醫院，今日下午2點47分，頂樓突然冒出濃濃黑煙，目擊民眾見狀大驚，趕忙通報警消，警消火速抵達後，於3點03分撲滅，起火原因疑似是發電機故障冒煙，警消持續確認院內病患醫師狀況，並持續釐清起火原因。
此次火警消防局共出動消防車16輛，救護車3輛，人員51名，據了解目前無人受傷。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
台中霧峰公墓火燒山7小時 消防員疾呼「掃墓不燒墓」
天乾物燥！ 六龜荖濃溪河床大火漏夜撲滅
台中最強買房熱區 北屯機捷特區漲聲起
尖石山林火災還在燒！ 竹60-1縣道10K落石不斷封閉
又亂燒！高鐵嘉義段旁雜草大火 民眾怒罵
鎖定獨處老人行騙 低價中國貨送上門硬收款
六都之中台北刑案發生數最多？ 市刑大：5成犯嫌設籍他轄
彰化和美透天厝清晨火災 7人一度受困搶救送醫
高雄爆人倫血案！被兒子持刀砍傷 老爸全身傷逃出門求救
恆春漁會選舉涉賄選案 游姓樁腳10萬元交保
阿里山林火監測未預警？ 林管處：視地被、氣候條件因應
熱門推播