疑發電機故障 北市博仁醫院驚傳火警

博仁醫院火警，疑似發電機故障。（記者鄭景議翻攝）

2021/03/21 15:33

〔記者鄭景議／台北報導〕松山區光復北路上的博仁醫院，今日下午2點47分，頂樓突然冒出濃濃黑煙，目擊民眾見狀大驚，趕忙通報警消，警消火速抵達後，於3點03分撲滅，起火原因疑似是發電機故障冒煙，警消持續確認院內病患醫師狀況，並持續釐清起火原因。

此次火警消防局共出動消防車16輛，救護車3輛，人員51名，據了解目前無人受傷。

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