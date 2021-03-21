為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑發電機故障 北市博仁醫院驚傳火警

    博仁醫院火警，疑似發電機故障。（記者鄭景議翻攝）

    博仁醫院火警，疑似發電機故障。（記者鄭景議翻攝）

    2021/03/21 15:33

    〔記者鄭景議／台北報導〕松山區光復北路上的博仁醫院，今日下午2點47分，頂樓突然冒出濃濃黑煙，目擊民眾見狀大驚，趕忙通報警消，警消火速抵達後，於3點03分撲滅，起火原因疑似是發電機故障冒煙，警消持續確認院內病患醫師狀況，並持續釐清起火原因。

    此次火警消防局共出動消防車16輛，救護車3輛，人員51名，據了解目前無人受傷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中霧峰公墓火燒山7小時 消防員疾呼「掃墓不燒墓」
    2021/03/21 14:02

    台中霧峰公墓火燒山7小時 消防員疾呼「掃墓不燒墓」
    天乾物燥！ 六龜荖濃溪河床大火漏夜撲滅
    2021/03/20 20:44

    天乾物燥！ 六龜荖濃溪河床大火漏夜撲滅

    台中最強買房熱區 北屯機捷特區漲聲起
    尖石山林火災還在燒！ 竹60-1縣道10K落石不斷封閉
    2021/03/20 18:00

    尖石山林火災還在燒！ 竹60-1縣道10K落石不斷封閉
    又亂燒！高鐵嘉義段旁雜草大火 民眾怒罵
    2021/03/20 09:47

    又亂燒！高鐵嘉義段旁雜草大火 民眾怒罵
    社會今日熱門
    彰化和美透天厝清晨火災 7人一度受困搶救送醫
    2021/03/21 08:11

    彰化和美透天厝清晨火災 7人一度受困搶救送醫

    高雄爆人倫血案！被兒子持刀砍傷 老爸全身傷逃出門求救
    2021/03/21 08:55

    高雄爆人倫血案！被兒子持刀砍傷 老爸全身傷逃出門求救

    恆春漁會選舉涉賄選案 游姓樁腳10萬元交保
    2021/03/21 09:08

    恆春漁會選舉涉賄選案 游姓樁腳10萬元交保

    阿里山林火監測未預警？ 林管處：視地被、氣候條件因應
    2021/03/21 09:34

    阿里山林火監測未預警？ 林管處：視地被、氣候條件因應

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播