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    鎖定獨處老人行騙 低價中國貨送上門硬收款

    警方提醒不明包裹送上門，付款前要詳加查證。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒不明包裹送上門，付款前要詳加查證。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/03/21 15:31

    〔記者姚岳宏／台北報導〕基隆市9旬老翁，上月在家時突然有人敲門稱要送貨，對方表示老翁兒子訂購一台DVD播放器，要付9600元才能領貨，老翁心想替兒子付錢沒什麼，當場付錢，後等晚上家人回家，沒想到所有家人都說沒訂此物，且留下的播放器還是僅值1000元的低價中國貨，讓老翁氣得向警方報案。

    警方指出，詐騙手法一再推陳出新，不肖歹徒以「亂槍打鳥」方式，假送貨之名，針對家中高齡長者行詐，警方呼籲應時刻提醒獨處在家的長輩，不管是接到電話還是親自登門，只要提到金錢，一定要親自向親友家人查證，也可撥打165反詐專線查詢，以免成為詐團眼中的肥羊。

    據了解，遭騙老翁當時僅1人在家，聽聞有人敲門呼喊，應門發現來者是名中年男子，手上抱著1台DVD播放器，這名男子告知老先生，要求現場付清9600元貨款，老翁沒多加查證，便直接交給這名男子1萬元，而這名男子表示身上僅有200元可以找零，溢付的200元會再另行退還。

    當日稍晚，老先生才向家人詢問是否有人訂購DVD播放器，不料所有的家人均表示沒有訂購；再查詢該名男子所留下的播放器，竟發現該款機型市價僅值1000元，根本不是男子所聲稱9600元，行徑惡劣。

    無獨有偶，今年1月中旬，新北市也有一位8旬老太太被同樣手法詐騙，這名老婦在下午4、5時左右碰到一名男子登門造訪，表示老婦兒子有訂購電腦，要收取貨款1萬3600元。老太太也並未查證是否確有此事，就拿出身上僅有的9000元，對方還假好意表示不足部分之後再補就好，留下一台看起來是隨意打包的螢幕、麥克風及喇叭。

    等到當天晚上7時許，老太太致電兒子告知購買電腦已到貨一事，才知道兒子壓根沒有訂購電腦，該名男子留下的東西也完全無法使用，始知遭詐。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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