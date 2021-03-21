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    西濱火燒車3死今相驗 家屬認屍痛哭失聲

    根女父母在禮儀公司人員黑傘保護下，悲痛認屍。（記者許國楨攝）

    根女父母在禮儀公司人員黑傘保護下，悲痛認屍。（記者許國楨攝）

    2021/03/21 14:59

    〔記者許國楨／台中報導〕西濱快速道路台中清水路段昨發生火燒車事故釀2死1命危，命危的根男今天上午持續惡化，中午宣布不治，針對這起3死車禍，檢方今天和法醫到台中火葬場相驗，根女父母在認屍時痛哭失聲，而混凝土車林姓司機面對媒體詢問，不發一語，至於相關肇因及責任，檢方表示還要作後續釐清。

    昨天下午2點3分，台中市清水區西濱快速道路北上153公里處外側車道，46歲林姓司機開預拌混凝土車追撞前方同道、同向的轎車，車上有開車的54歲根男、2歲根姓男童和17歲根女，撞擊後導致轎車起火，根男受傷自行脫困送醫急救、根女及根童受困於車內被火燒死。

    據了解，苗栗19歲根姓媽媽上月搭醉夫借來轎車發生車禍，么兒跟老公慘死，她至今也因車禍住院中，昨天她的根姓大伯父開車載妹妹和長子來探病，結果回程在西濱公路遭追撞，妹妹和長子燒成焦屍，大伯父也嚴重燒傷命危，而命危的根男因非常疼痛，曾表達「不要救我」，今天上午狀況持續惡化，中午宣告不治。

    而警方今天同時報請檢方相驗，肇事林姓司機面對媒體追問是否車速太多？是否要向死者家屬道歉？不發一語，根女雙親則在禮儀公司人員黑傘保護下，婉拒採訪，但據禮儀公人員轉述，雙親認屍時因太過悲慟，痛哭失聲；檢察官陳振義表示，相關肇事責任還再作後續釐清，至於根男駕駛的自小客為何驟然煞停，是否機械故障，這方面也還需要持續釐清。

    肇事的林姓司機面對媒體追問，不發一語。（記者許國楨攝）

    肇事的林姓司機面對媒體追問，不發一語。（記者許國楨攝）

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