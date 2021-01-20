獵巫式公審司法官 邵之雋：反破壞系統內實現正義的力量

金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋憂心出現「獵巫式公審」。（翻攝自臉書）

2021/01/20 23:38

〔記者吳政峰／台北報導〕佳和集團負責人翁茂鍾曾任榮譽觀護人，因而結識多名司法官，有時會和他們吃飯，佳節則送襯衫等禮品，而翁茂鍾事後涉入刑事案件，導致這些司法官連帶被質疑行為不檢有違失。金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋認同嚴辦涉弊司法官，但也憂心在此一面倒的圍剿氛圍下，恐出現「獵巫式公審」，反破壞系統內實現正義的力量。

邵之雋20日在臉書秀出一張對話截圖指出，翁茂鐘案爆發後，一位朋友轉來和檢察官對話LINE截圖，檢察官指稱每一、兩年就會收到翁茂鐘主動寄來的襯衫，考量到與翁無訴訟關係、也未違反公務員倫理規範，又不想花錢寄回，就丟到儲藏室，一件也沒穿，沒想到這樣就被法務部約談，他原封不動拿出來受檢，未料仍被污名化，深感無奈，萌生解甲歸田的念頭。

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邵之雋憂心，獵巫式的社會公審，反而破壞系統內實現正義的力量。他說，相信不管是法務部長，還是被掃到的無辜當事人，一定都覺得非常倒楣，正所謂「人在家中坐，禍從天上來」。事實上，每個司法人員都無法替其他同業背書，所以當一顆老鼠屎跑出來的時候，很容易被社會擴張成體系整個出問題，即使明明不是如此。這個時候，縱使有再多的道理，都無處可伸，只能啞巴吃黃蓮。

他認為，執行系統內正義的人會面臨非常多莫名其妙無厘頭的挑戰，絕對不如外界想像「簡單的正義」就走得通，台鳳案之後，司法清廉度已經逐漸而明顯的大幅改善（翁的案子剛好在台鳳案前後），不由分說地對司法體系獵巫，扣上民眾不信任司法的帽子，真的是社會實態嗎？

邵之雋直言，整個司法體系是危險且過勞的，如何讓大家了解司法體系在資源分配上，以及社會脈絡上的侷限性，讓人民真正理解司法，不是大家應該努力的方向嗎？蹭新聞熱度踹司法一腳來刷存在感，難道不是另外一種惡？

他呼籲，正如保護醫療體系的完整才能對抗肺炎，讓司法體系不受到獵巫般的虐待，司法也才能長出他應該有的樣子。

金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋呼籲，正如保護醫療體系的完整才能對抗肺炎，讓司法體系不受到獵巫般的虐待，司法也才能長出他應該有的樣子。（資料照）

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