翻車連發！國1豐原段夜間3車碰撞 2人受傷送醫

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國道豐原段發生碰撞事故。（記者張軒哲翻攝自臉書豐原大小事）
〔記者張軒哲／台中報導〕國道中山高速公路豐原交流道今日不平靜！中山高靠近豐原交流道北上路段今夜9點多發生一起3車碰撞事故，其中一輛自小客車翻覆，2名傷者送醫救治，幸無生命危險。由於今天中午豐原交流道也發生一起小貨車翻覆意外，豐原網友直呼豐原交流道不平靜。
國道警方調查，中山高北上路段靠近豐原交流道今晚發生3車碰撞車禍，一輛車的駕駛未受傷，有2名傷者意識清楚送醫救治，北上路段也因此塞車，事故原因仍待調查釐清。
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中山高速公路豐原交流道匝道 小貨車翻覆
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