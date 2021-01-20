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    1/20今彩539頭獎開出2注 800萬獎落新北、台南

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/20 22:15

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月20日）開獎的第110000017期今彩539，頭獎開出2注，可得獎金800萬元，由新北市板橋區南門街44號1樓的「得億彩券行」以及台南市南區省躬里灣裡路100之1號1樓的「黃金海彩券行」開出；第110000017期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000017期雙贏彩中獎號碼為「05、07、08、10、12、14、16、17、19、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共174注中獎，每注可得500元；肆獎共2054注中獎，每注可得100元。

    第110000017期今彩539中獎號碼為「03、10、11、13、19」，頭獎開出2注，可得800萬元；貳獎共216注中獎，每注可得2萬元；參獎共7491注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬962注中獎，每注可得50元。

    第110000017期39樂合彩中獎號碼為「03、10、11、13、19」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共198注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8043注中獎，每注可得1125元。

    第110000017期3星彩中獎號碼為「833」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000017期4星彩中獎號碼為「8746」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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