屏東縣救災雨衣爆品質有問題 消防局告廠商敗訴

屏東縣消防局因救災雨衣品質問題與廠商打官司，屏東地院判消防局敗訴。（記者李立法攝）

2021/01/20 18:33

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣消防局向法妍公司採購的救災雨衣，經送檢驗後發現品質瑕疵，消防局要求該公司負起保固責任，無條件改正並支付檢驗費，法妍公司認為該批雨衣驗收合格交給消防局後逾200天才送驗，無從確保送驗正確性，雙方告上法院，屏東地院採納法妍公司主張，判消防局敗訴。

屏東縣消防局2018年間花費160多萬元訂製1400多套救災雨衣，卻被縣議員尤慶賀在議會質詢時，質疑招標過程有瑕疵，之後便衍生出消防局與得標廠商法妍公司的訟訴官司。

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消防局指出，依採購合約，該批雨衣防水性（潑水法）須達5級以上，遷移元素（鋇）及塑化劑（DEHP）應完全「零檢出」，經抽樣委託台檢公司以及財團法人紡織產業綜合研究所進行檢驗後，防水性未達5級，還驗出含有重金屬「鋇」以及塑化劑，恐影響救災人員健康，保固期內發現該瑕疵，法妍公司應無條件改正，並負擔15萬多元的檢驗費。

法妍公司主張，該公司檢附的檢驗報告也是出自台檢公司，並無瑕疵，符合格規，並經消防局審查確認驗收合格，該公司於2018年12月12日將該批救災雨衣交給消防局，保固1年，消防局卻在接收雨衣後逾200天自行送驗，期間如何保存、使用等諸多因素都會影響檢驗結果，該公司毋須負改正責任。

法官認為，同一批產品逾200天後依照相同標準檢測，卻出現不同數值，無法排除樣品受到污染的可能性，消防局無法舉證該批雨衣有契約上所指損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合規定情形，以抽樣送驗數據有差異為由，主張保固期內發現瑕疵，要求法妍公司改正並不合理。

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