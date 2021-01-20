遊藝場玩百家樂穩賺不賠？ 居然是黑心詐騙手法

有民眾指稱，被人騙到宜蘭縣礁溪，以為在遊樂場玩百家樂可以穩轉不賠，事後才發現是騙局一場，甚至發現有多人受害，呼籲其他人別上當。圖為礁溪街頭夜景。（資料照，記者蔡昀容攝）

2021/01/20 18:46

〔記者王冠仁／台北報導〕黃姓男子在網路結識沈姓男子，聽聞沈姓男子聲稱在遊藝場有門路，可用「輸退1成、閒莊對下」的方式玩百家樂獲利，領9萬元給沈姓男子後，對方卻稱結清需要時間，隨後應邀先到民宅休息，但一進屋，就被對方出言恐嚇、搶走手機、刪除對話紀錄滅證，他才發現上當。黃姓男子提告，卻無證據，沈姓男子獲不起訴；黃姓男子事後發現有多人都被沈姓男子以相同手法行騙，氣得出面控訴，呼籲網友勿因一時貪念賠了夫人又折兵。

黃姓男子指出，他2019年透過網路認識化名為「劉小晴」的沈姓男子，對方聲稱他在宜蘭礁溪的多家遊藝場都很吃得開，有管道可以用「輸退1成、閒莊對下」的方式玩百家樂獲利；沈為取信，不僅秀出大把鈔票的照片，還說他必須找人去現場玩，才不會被店家發現露出破綻。

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黃一時不察，當年7月某晚下班搭車去礁溪，沈開車先載他去領錢，他先後領出9萬元，沈再載他去5家遊藝場玩百家樂，期間他都依沈指示下注。隔天凌晨5時許，沈將他載往礁溪一處民宅休息，假好心說「幫你訂好房間」，但進房沈就變臉，不僅嗆「我是黑道」，還威嚇他交出手機並刪除相關紀錄。

當時黃十分疲累且在礁溪人生地不熟，更擔心對方可能設伏，當下只好交出手機。沈滅證後隨即離去，他事後前往警局提告，還在網路上發現有不少人都被沈用同一手法行騙。

黃還說，另名潘姓男子被騙9萬元，龍姓男子則被騙近20萬；還有一名劉姓男子更倒楣，不僅被沈騙去瑞芳做粗工，沈還假好心請他喝酒，再趁劉喝醉時以話術誘導劉說出自己賭博輸錢並錄音，再將劉塞進汽車後車廂載往山上恐嚇、逼簽5萬元本票。

黃強調，他與眾多受害者組成「復仇者聯盟」對沈提告，但訴訟期間沈又透過管道對提告者恐嚇，只剩下少數願意提告者，又因遭沈滅證，檢方對沈不起訴，實在令人莫可奈何。

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