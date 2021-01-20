中山高速公路豐原交流道匝道 小貨車翻覆

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
國道中山高速公路豐原交流道南下匝道，今日下午發生一起小貨車翻覆意外。（民眾提供）
［記者張軒哲／台中報導］國道中山高速公路豐原交流道南下匝道，今日下午發生一起小貨車翻覆意外。所幸並未波及其他車輛，駕駛也無受傷，事故原因有待警方調查釐清。
國道警方調查，一輛小貨車下午從豐原交流道南下匝道，下交流道時，疑似轉彎不慎，整輛車翻覆匝道，所幸當時車速不快，駕駛並未受傷，車輛短暫回堵後，事故現場很快排除，正在調查車禍發生原因。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
貨車過彎疑速度太快翻覆 鐵條散落一地
轎車翻覆玉里三民水圳 駕駛遺體在下游600米尋獲
牛年打造投資好體質
挖土機翻覆壓住腿 駕駛忍痛鑿洞想脫困
小金門M41A3戰車翻覆1死1傷 62年前從美軍接收
在台南善化 開始被羨慕【居賢林園】
「博奕大亨」陳盈助3度應訊 1.5億交保創嘉檢紀錄
醉漢大鬧台北車站 下車咆哮還作勢毆打站務員
魏應充假釋出監 雙手合十、不發一語匆匆上車離開
小貨車撞山壁 駕駛卡住出不來
疑灌漿管不慎誤觸 台南新市火車站月台2工人觸電
檢方追查洗錢案 傳喚嘉義「博弈大亨」陳盈助兄弟到案
熱門推播