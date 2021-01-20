中山高速公路豐原交流道匝道 小貨車翻覆

國道中山高速公路豐原交流道南下匝道，今日下午發生一起小貨車翻覆意外。（民眾提供）

2021/01/20 16:30

［記者張軒哲／台中報導］國道中山高速公路豐原交流道南下匝道，今日下午發生一起小貨車翻覆意外。所幸並未波及其他車輛，駕駛也無受傷，事故原因有待警方調查釐清。

國道警方調查，一輛小貨車下午從豐原交流道南下匝道，下交流道時，疑似轉彎不慎，整輛車翻覆匝道，所幸當時車速不快，駕駛並未受傷，車輛短暫回堵後，事故現場很快排除，正在調查車禍發生原因。

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