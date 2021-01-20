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    首頁　>　社會

    佯稱拉筋及按摩身體 色狼拐癲癇女到公園廁所性侵遭判4年半

    43歲郭姓男子以拉筋及按摩身體名義，指示一名女子脫下衣服，隨後性侵得逞，新北地院審理後，依乘機性交罪，判處郭男4年6月徒刑。（示意圖）

    43歲郭姓男子以拉筋及按摩身體名義，指示一名女子脫下衣服，隨後性侵得逞，新北地院審理後，依乘機性交罪，判處郭男4年6月徒刑。（示意圖）

    2021/01/20 15:45

    〔記者王定傳／新北報導〕43歲郭姓男子前年5月，拐一名患有癲癇、剛服藥有昏沉嗜睡情形的成年女子，到新北市蘆洲區某公園公廁內，佯以拉筋及按摩身體名義指示她脫下衣服，隨後伸出狼爪性侵得逞，新北地院審理後，依乘機性交罪，判處郭男4年6月徒刑，可上訴。

    檢警調查，前年5月26日上午9時許，郭男在新北市蘆洲區某路上，搭訕被害女子，騎車把她載到蘆洲某公園，並將她拐進廁所後，佯以要替她拉筋及按摩身體，指示她自行褪去衣褲，先以手按摩、觸碰肩膀、背部、大腿等身體部位，隨後性侵得逞。

    被害女子回家後向兄長訴苦，並報案處理，法院審理時，郭男否認犯行，辯稱：「雖有愛撫，但沒有發生性行為，且我覺得對方很正常跟一般人一樣，她還說很喜歡我、很愛我，怎麼又提告」等語。

    但合議庭認為，被害女子前後證述一致，並無不合之處，無瑕疵可言，且其驗傷檢驗結果顯示確實受有處女膜撕裂傷，而她下體有驗到郭男的DNA，加上其胞兄、父親證詞，亦可補強被害人說法，判定有罪。

    合議庭斥責郭男所為，侵犯被害人性自主權，造成她身心受創，應予譴責非難，且犯後仍否認犯行，甚至否認有發生性交行為，亦未與被害人達成和解或賠償損害，未見有何悔意，態度難認良好，判刑4年6月，可上訴。

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