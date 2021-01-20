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    首頁　>　社會

    蔡總統博士論文案未言詞辯論 高院認有瑕疵發回北院重新審理

    台大教授彭文正質疑總統蔡英文的博士論文及學位真實性，向法院提起「確認博士論文不存在」訴訟，高等法院認為，原審未經言詞辯論，即判決駁回，訴訟程序有重大瑕疵，今將一審判決廢棄，發回北院重新審理。（資料照）

    台大教授彭文正質疑總統蔡英文的博士論文及學位真實性，向法院提起「確認博士論文不存在」訴訟，高等法院認為，原審未經言詞辯論，即判決駁回，訴訟程序有重大瑕疵，今將一審判決廢棄，發回北院重新審理。（資料照）

    2021/01/20 15:52

    〔記者楊國文／台北報導〕前台大教授彭文正質疑總統蔡英文的博士論文及學位真實性，向法院提起「確認博士論文不存在」訴訟，台北地院認為論文存在與否或蔡是否具有博士學位，都屬單純事實問題，並非法律關係，不得作為確認的訴之標的，並未經過言詞辯論，即判決駁回，彭不服，提起上訴，高等法院認為，原審未經言詞辯論，即判決駁回，訴訟程序有重大瑕疵，今將一審判決廢棄，發回北院重新審理。

    高等法院判決指出，彭文正向法院請求確認的事項，是否為民事訴訟法第247條所稱的「基礎事實」，涉及其訴訟是否具備保護的要件，如果有疑問，法院應依據民事訴訟法第199條規定，加以闡明。若請求確認的事項屬於「基礎事實」，依民事訴訟法第247條第2項規定，以不能提起他訴為限，若是可提起他訴，則法院應依同法第247條第3項規定予以闡明。

    高院指出，此案在北院審理時，並未對召開言詞辯論庭對此是否為「基礎事實」盡闡明義務，即直接判決駁回，其訴訟程序有重大瑕疵，且雙方均未表明原意由高院直接裁判，為維護當事人審級利益，因此今判決廢棄原判決，發回北院重新審理。

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