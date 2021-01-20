審案重大違失造成冤獄 監院13:0彈劾北檢前檢察官蔡甄漪

監委王美玉（右）、王幼玲（左）。（記者謝君臨攝）

2021/01/20 15:36

〔記者謝君臨／台北報導〕已轉任法官的台北地檢署前檢察官蔡甄漪，2015年間偵查許姓被告涉機車搶奪日籍被害人及劉姓被害人2案，於前案有違反指認規定、起訴前未見過被告、過於相信供述證據等違失，後案則在證據不足下與前案一併起訴，最後導致許男冤獄119天，獲冤獄補償59萬元；監察院認有重大違失，13票全數通過彈劾。

監委王美玉、王幼玲今針對本案舉行記者會，二人指出，許姓被告2015年間涉日籍被害人手機遭搶奪案，2016年2月遭時任北檢檢察官蔡甄漪起訴，2017年6月被台北地院判處10月有期徒刑，並入監服刑；但本案經監院調查確定為冤獄案，為許姓被告提起再審，2019年6月北院改判無罪。

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二位監委表示，許姓被告蒙冤入獄119天，獲冤獄補償59萬5000元，北院召開刑事補償審查會認定，當時起訴的檢察官蔡甄漪在執行職務時有重大過失，向她求償33萬元，並經同意於今年3月1日前賠償。

二位監委指出，有關日籍被害人一案，蔡甄漪疏未注意警方的單一指認瑕疵，於訊問告訴人時拿警方單一指認照片供告訴人指認，違反相關規定；另，未對報案陳述「黑色」機車與許姓被告所有的「白色」機車明顯疑點加以查明；又未進一步查證內勤檢察官訊問許姓被告的內容，甚至於起訴前從未親自訊問被告。

此外，二位監委說，由於日籍被害人指認後非常確定犯嫌為許姓被告，蔡甄漪即提起公訴，顯過於相信供述證據。求償審查委員會認為她有違反刑事訴訟法的客觀性義務及無罪推定原則、違反指認規定、先入為主等重大過失。

至於劉姓被害人一案，二位監委表示，告訴人報案時陳述犯嫌騎乘白色機車但不知車牌，也無法確認犯嫌即為許姓被告，既然犯嫌不足，應為不起訴處分，卻仍一併將許姓被告起訴，不過該案最後北院判決無罪。求償審查委員會對於蔡甄漪認為沒什麼犯罪嫌疑，仍表示要囊括進來起訴感到有點震驚，認有重大過失。

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