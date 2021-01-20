為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    審案重大違失造成冤獄 監院13:0彈劾北檢前檢察官蔡甄漪

    監委王美玉（右）、王幼玲（左）。（記者謝君臨攝）

    監委王美玉（右）、王幼玲（左）。（記者謝君臨攝）

    2021/01/20 15:36

    〔記者謝君臨／台北報導〕已轉任法官的台北地檢署前檢察官蔡甄漪，2015年間偵查許姓被告涉機車搶奪日籍被害人及劉姓被害人2案，於前案有違反指認規定、起訴前未見過被告、過於相信供述證據等違失，後案則在證據不足下與前案一併起訴，最後導致許男冤獄119天，獲冤獄補償59萬元；監察院認有重大違失，13票全數通過彈劾。

    監委王美玉、王幼玲今針對本案舉行記者會，二人指出，許姓被告2015年間涉日籍被害人手機遭搶奪案，2016年2月遭時任北檢檢察官蔡甄漪起訴，2017年6月被台北地院判處10月有期徒刑，並入監服刑；但本案經監院調查確定為冤獄案，為許姓被告提起再審，2019年6月北院改判無罪。

    二位監委表示，許姓被告蒙冤入獄119天，獲冤獄補償59萬5000元，北院召開刑事補償審查會認定，當時起訴的檢察官蔡甄漪在執行職務時有重大過失，向她求償33萬元，並經同意於今年3月1日前賠償。

    二位監委指出，有關日籍被害人一案，蔡甄漪疏未注意警方的單一指認瑕疵，於訊問告訴人時拿警方單一指認照片供告訴人指認，違反相關規定；另，未對報案陳述「黑色」機車與許姓被告所有的「白色」機車明顯疑點加以查明；又未進一步查證內勤檢察官訊問許姓被告的內容，甚至於起訴前從未親自訊問被告。

    此外，二位監委說，由於日籍被害人指認後非常確定犯嫌為許姓被告，蔡甄漪即提起公訴，顯過於相信供述證據。求償審查委員會認為她有違反刑事訴訟法的客觀性義務及無罪推定原則、違反指認規定、先入為主等重大過失。

    至於劉姓被害人一案，二位監委表示，告訴人報案時陳述犯嫌騎乘白色機車但不知車牌，也無法確認犯嫌即為許姓被告，既然犯嫌不足，應為不起訴處分，卻仍一併將許姓被告起訴，不過該案最後北院判決無罪。求償審查委員會對於蔡甄漪認為沒什麼犯罪嫌疑，仍表示要囊括進來起訴感到有點震驚，認有重大過失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    坦承與女記者在辦公室發生性行為 監委全數決議彈劾丁允恭
    2021/01/15 14:43

    坦承與女記者在辦公室發生性行為 監委全數決議彈劾丁允恭
    桃色風波被監院彈劾 丁允恭深感懺悔已淡出政壇
    2021/01/15 13:27

    桃色風波被監院彈劾 丁允恭深感懺悔已淡出政壇

    健康居家 BRITA乾淨喝水
    屏東長治鄉前鄉長詐30多萬補助款 監院13票全數通過彈劾
    2020/11/04 15:13

    屏東長治鄉前鄉長詐30多萬補助款 監院13票全數通過彈劾
    「為彈劾而彈劾」 石木欽嘆新任監委無證據硬入罪
    2020/08/14 23:13

    「為彈劾而彈劾」 石木欽嘆新任監委無證據硬入罪

    在台南善化 開始被羨慕【居賢林園】
    不實請領特別費及縣政業務費 監院彈劾桃縣前副縣長葉世文
    2020/06/04 18:23

    不實請領特別費及縣政業務費 監院彈劾桃縣前副縣長葉世文
    違法幫妹妹打官司 前檢察官遭彈劾
    2020/06/03 05:30

    違法幫妹妹打官司 前檢察官遭彈劾
    社會今日熱門
    國民法官可請公假照領薪水 法院每天還支付2500元
    2021/01/19 16:08

    國民法官可請公假照領薪水 法院每天還支付2500元

    中山警分局員警收賄案 檢調發動第7波搜索再約談2白手套
    2021/01/19 16:17

    中山警分局員警收賄案 檢調發動第7波搜索再約談2白手套

    婦人堅持住這裡闖民宅 屋主嚇報警原來...
    2021/01/19 16:22

    婦人堅持住這裡闖民宅 屋主嚇報警原來... 影片

    網購被升級超級會員？ 詐騙陷阱多人遭坑殺
    2021/01/19 16:17

    網購被升級超級會員？ 詐騙陷阱多人遭坑殺

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播