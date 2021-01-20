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    與土耳其軍人網友成「忘年之交」 7旬婦急匯160萬被警攔下

    呂婦在警員的陪伴下，安全返家。（記者吳昇儒翻攝）

    呂婦在警員的陪伴下，安全返家。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/01/20 13:29

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名70多歲呂姓老婦人近期學會上網並利用LINE交友，沒想到卻被詐騙集團鎖定，派出年輕男子自稱在土耳其從軍，多日下來取得老婦人信任後，昨日上午向呂婦誆稱急需用錢，請她匯出5萬歐元（約新台幣160萬元）到指定戶頭內。所幸呂婦匯款時，被行員發現異狀，通報警方到場，成功保住老婦人多年積蓄。

    據悉，呂婦加入LINE群組聊天之後，有一名自稱在土耳其從軍的年輕男子主動搭訕，利用通訊軟體語音通話功能，跟她聊天；雖然該名男子中文能力不佳，但尚能跟呂姓老婦溝通，兩人建立起忘年的友情。

    對方近日向婦人稱急需用錢，要跟她借款，且非常急用，希望呂婦幫忙到銀行匯款到指定帳戶。

    呂婦到銀行匯款時，行員發現她要匯出百萬元，擔心她遇到詐騙，趕緊詢問她匯款目的，並通知警方到場協助。

    基隆市警二分局信義派出所警員邱鼎智獲報後，趕往現場，檢視婦人對話紀錄後，向其告知此為詐騙常用手法，同時與行員聯合苦口婆心勸告婦人不要輕易匯款，其終於驚覺可能為詐騙，表示不會再匯款，並十分感激行員及警方的積極關心及阻詐行為，保住積蓄。

    第二分局分局長高德昌也呼籲，網路聊天及交友要謹慎，詐騙集團常利用通訊軟體行騙，請民眾提高警覺，如對方要求處理金錢往來等相關事務，務必先確認對方身分，避免積蓄被不肖人士騙走。

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