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    中醫大2女大生騎車碰撞轎車受傷 1人昏迷插管未脫險

    2車車禍事故路口。（民眾提供）

    2車車禍事故路口。（民眾提供）

    2021/01/20 13:28

    〔記者許國楨／台中報導〕2名中國醫藥大學女大生，18日騎車雙載行經水湳校區附近路段時，與一輛自小客在路口發生碰撞，其中騎車的女大生昏迷插管目前仍未脫離險境，因該路口尚未建置路口監視器，為釐清事故原因，家屬及警方昨晚透過附近工地取得監視器畫面，只見碰撞瞬間2名女大生飛起落地，令人怵目驚心。

    據了解，21歲巫姓女大生當天下午騎車搭載同齡的黃姓女同學，在西屯區順平二街往中平路方向騎乘，37歲鄭姓女子則是駕駛自小客沿順平路快車道直行往順平三街方向行駛，雙方在行經順平路與順平二街口時撞個正著，巫女當場頭部受創昏，緊急送醫治療至今仍未脫離險境，黃女則是手腳擦挫傷。

    車禍發生後，因鄭女車上及巫女機車都沒有行車紀錄器，該路口也尚未建置監視器，巫女的家屬及同學為釐清事發經過，在網路上發布訊息，希望有目擊者提供相關監視器畫面，警方昨晚則是透過路口工地找到監視器，2名女大生在碰撞瞬間雙雙雙飛到半空中才跌落地面，顯示撞擊力道之猛烈。

    轄區第六分局交通分隊今天說，兩造駕駛都無飲酒反應，該處是無號誌路口，依道交條例相關規定，支道車輛要禮讓幹道車輛，當時巫女騎在支道，鄭女開車在幹道，初判肇事原因為巫女未依規定讓車、鄭女未依規定減速釀禍，但確實的事故原因已送交大事故組分析研判釐清。

    鄭女的轎車。（民眾提供）

    鄭女的轎車。（民眾提供）

    巫女的機車。（民眾提供）

    巫女的機車。（民眾提供）

    撞擊瞬間畫面曝光，令人怵目驚心。（民眾提供）

    撞擊瞬間畫面曝光，令人怵目驚心。（民眾提供）

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