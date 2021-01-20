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    詐21名6旬翁近3千萬 基檢警瓦解靈骨塔詐騙集團

    基隆檢警偵破林宗澤靈骨塔詐騙集團，查扣大批贓證物。（記者林嘉東翻攝）

    基隆檢警偵破林宗澤靈骨塔詐騙集團，查扣大批贓證物。（記者林嘉東翻攝）

    2021/01/20 13:12

    〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕男子林宗澤為首的靈骨塔詐騙集團，夥同周姓等9人以出脫靈骨塔可以獲利翻倍為幌子，引誘被害人上鉤後，再誆稱需加購骨灰位或與其他殯葬產品，誘騙21名年長者上當，累計詐騙2900萬元。基隆地檢署昨依違反組織犯罪條例等罪嫌，有共犯在逃，與反覆實施之虞聲押林等10人。基隆地院漏夜召開羈押庭今天凌晨裁准將林等10人羈押禁見。

    檢警調查，38歲的林宗澤以人頭成立「御首服務事業公司」作為掩護，疑從不肖殯葬業者取得手上持有靈骨塔的年長者資料後，先佯稱欲以高價向長者購買靈骨塔。

    林男再指揮周姓等9名幹部，分飾靈骨塔買家、代書與銀行撥款員等不同角色，向被害人詐稱加購骨灰位或其他殯葬產品，可以賣得更高價錢。

    林等人見被害人上當後，再詐稱買家又有其他需求，或質疑被害人的產品產權有問題詐騙被害人，以致無法成交，重複以此手法詐騙被害人加購產品，直到榨乾被害人為止。

    警方清查，林等人以此手法詐騙21名被害人，多為60多歲的年長者，其中還有退休老師，累計被詐騙2900萬元。

    基隆地檢署主任檢察官陳映蓁，昨天上午指揮基隆市刑大偵一隊、科技犯罪偵查隊、刑事局電偵大隊與基隆市警四分局等單位50多名幹員，搜索林等人住處，拘提林等10人到案，查扣手機、隨身碟、教戰手冊、塔位買賣合約書等涉嫌詐欺證物；另查扣林等人代步的賓士等7輛汽車，現金台幣60餘萬元等贓證物。

    檢方複訊後，將林等10人依違反組織犯罪條例、詐欺罪等罪嫌，有反覆實施之虞，向法院聲押林等10人，法院今天凌晨3時許裁定將林等10人羈押禁見。

    基隆檢警查扣林等人代步的賓士等7輛汽車，現金台幣60餘萬元等贓證物。（記者林嘉東翻攝）

    基隆檢警查扣林等人代步的賓士等7輛汽車，現金台幣60餘萬元等贓證物。（記者林嘉東翻攝）

    基隆檢警查扣林等人代步的賓士等7輛汽車。（記者林嘉東翻攝）　

    基隆檢警查扣林等人代步的賓士等7輛汽車。（記者林嘉東翻攝）　

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