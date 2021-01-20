KTV外排班運將性侵酒醉正妹2小時 他辯：只有脫她內褲磨蹭

高等法院斥責劉男利用計程車作為性侵酒醉女乘客的犯案工具，今判他應賠70萬元確定。（示意圖）

2021/01/20 12:48

〔記者楊國文／台北報導〕台北妙齡正妹小芬（化名）週末夜晚與同事到錢櫃台北敦南店飲酒作樂，酒後由公司招呼店外排班的38歲劉姓小黃運將返回內湖住處，未料劉男趁她酒醉不醒，載至住處後方巷子停車後進入後座性侵她2小時得逞，劉男卻辯稱「只有脫她內褲磨蹭」，否認性侵，歷審法院依她私處驗出劉男DNA等證據，認定劉乘機性侵罪事證明確，判4年徒刑定讞；民事部份，高等法院斥責劉男利用計程車作為性侵酒醉女乘客的犯案工具，今判他應賠70萬元確定。

20多歲的上班族小芬指稱，2018年7月21日她與林姓女同事前往北市大安區敦化南路的錢櫃KTV飲酒歡唱後，22日凌晨2時50分，因為酒醉，由林姓女同事攙扶走出店外，林女為她攔下劉男的計程車，並交代劉男送返回內湖路三段的住處後打電話回報。

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劉男在凌晨3時於抵達小芬住處附近，見她酒醉有機可乘，3時26分先打電話告知林女誆稱「已將她送到家，已準備下車了」，接著卻將計程車駛至後方巷內，打開後車門到後座性侵爛醉的小芬，2小時後，直到清晨5時29分拿她的證件確認地址，才將小芬送回家。

小芬直到22日中午才醒來，感覺下體疼痛懷疑遭性侵，立刻告知林姓女同事，23日下午到醫院驗傷並報警，經警方調閱監視器畫面，發現劉男涉案。

根據醫院診斷書顯示，小芬外陰部紅腫、會陰處有新裂傷，加上她的內褲褲底前側、外陰部棉棒精液斑驗出與劉男的DNA型別相符，均指出劉男涉有乘機性侵重嫌。

劉男到案供稱，事發凌晨確實將車停在附近巷子內，也曾到後座趁小芬子酒醉脫下她的內外褲，他則將褲子褪到一半，讓她在他的大腿上磨蹭，但否認性侵。最高法院去年依乘機性侵罪判劉男4年徒刑定讞。

此外，小芬不甘受辱，向劉男提告求償100萬元，高院傳訊劉男，他承認犯行，也願意和小芬和解，但苦苦哀求說，被判刑後沒有收入，小芬求償100萬元的金額過高，希望能以30萬元以內和小芬和解。

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