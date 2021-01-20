假釋出獄重獲自由 魏應充北檢報到後不發一語離開

魏應充報到後離去未受訪。（記者陳慰慈攝）

2021/01/20 12:21

〔記者陳慰慈／台北報導〕頂新集團前董事長魏應充涉混油等案件，被判刑4年8月確定，魏於去年1月8日入監，扣除他因油品標示不實案已服刑1年8個月、已羈押天數、外役監及累進處遇減刑，他的執行刑期已過半，昨獲准假釋並交付保護管束，重獲自由，可以回家過年，依規定，魏離監後24小時內得向台北地檢署觀護人室報到，魏因此今天上午11時30分至北檢報到，約12時10分步出，不發一語離開。

頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋表示，董事長過去一年來跟昨天都平常心，昨晚回家後，個人粉絲團湧入上千球迷跟支持者打氣，接下來會一如以往，持續投入公益事務，為味全龍加油，越南案也已有17項可證明無罪的新證據，會持續循司法途徑爭取清白。

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魏應充去年1月8日入獄，至昨天假釋出獄，共服刑1年又12天，台中高分檢與台中地檢署指解釋，主因是上述合併執行的4年8月，味全混油案部分，他已服刑1年8月，再扣除先前羈押的111天，加上表現良好，又縮短刑期248天，再扣除行刑累進處遇的縮減4天刑期，如此，就只剩約2年刑期，他又服刑已1年，達到服刑滿一半的假釋條件，才能在坐牢僅1年即假釋出獄。

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