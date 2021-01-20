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    高職生視力1.0被打得剩0.1 惡少與父親連帶賠償354萬餘元

    謝姓少年聚眾把高職生左眼視力，打得僅剩0.1，台中地院判決他與父親應賠償354萬餘元。（資料照）

    謝姓少年聚眾把高職生左眼視力，打得僅剩0.1，台中地院判決他與父親應賠償354萬餘元。（資料照）

    2021/01/20 12:21

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓高職夜校學生，2018年被一群惡徒毆打，警方事後只抓到遲姓男子與謝姓少年，原本左眼矯正視力為1.0的李生，被打得最佳矯正視力僅剩下0.1，李生怒告謝姓少年及其父親，索賠354萬餘元，謝姓少年與父親沒有出庭，也沒有答辯，台中地院判決這對父子應連帶賠償354萬餘元，全案可上訴。

    判決書指出，李姓高職生指控說，2018年2月25日凌晨3時許，16歲的謝姓少年、遲姓男子、綽號「吉力」、「小風」等真實姓名不詳男子，至少4人，在中市一家網咖前毆打他，造成他左眼挫傷合併眼前房出血、頭部外傷、右手挫傷、背部挫傷、雙下肢挫傷等傷害，經醫師治療後，左眼仍有創傷性白內障、視網膜出血、脈絡膜破裂等傷害 ，最佳矯正視力僅餘0.1 ，謝姓少年已被台中地院少年庭，裁定到感化處所實施感化教育，遲男則被台中地檢署起訴。

    李生主張，謝姓少年當時年僅16歲，父親是法定代理人，應負連帶損害賠償責任，李生索賠354萬9818元，理由是案發前他雖有近視，但左眼經戴眼鏡矯正後，視力可達1.0 ，事發後左眼最佳矯正視力僅剩0.1 ，依勞工保險殘廢給付標準表等計算，喪失勞動能力比例38.45％，勞動能力減損254萬餘元，另外，這對父子還要再賠償加100萬元精神慰撫金；謝姓少年與父親沒有在言詞辯論時出庭，也沒有提出書面聲明答辯。

    台中地院法院認為，李生受創傷性白內障傷害，經雷射手術治療後，左眼最佳矯正視力僅餘0.1 ，依「勞工保險失能給付標準附表」與霍夫曼式計算法，請求賠償勞動能力減少損害254萬餘元，為有理由，慰撫金部分，李生視力減損之外，更受精神上的痛苦，李生案發時就讀高職夜間部，白天打零工，謝姓少年休學中，其父是高中學歷的計程車司機，眼睛是靈魂之窗，索賠100萬元尚屬適當，判決謝姓少年與父親應連帶賠償345萬9818元，可上訴。

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