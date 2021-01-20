為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    農漁會若賄選 南檢長：當心超、詐貸A農民血汗錢

    台南地檢署針對今年台南農、漁會選舉向農、漁民展開反賄選宣導。（記者王俊忠翻攝）

    台南地檢署針對今年台南農、漁會選舉向農、漁民展開反賄選宣導。（記者王俊忠翻攝）

    2021/01/20 11:47

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區2021年度農、漁會總幹事登記候聘已在2020年11月13日完成，33個各級農會計有42人登記，其中現任28人（績優17人）、新人13人，計有後壁、下營、官田、佳里、將軍、新化、善化等7個基層農會及南市農會非同額候聘，預判選情會較為激烈，其中新化區農會有3人登記，選情激烈可期。

    台南地檢署除加強查察農漁會賄選外，還與農委會農田水利署嘉南管理處合作在新化分處舉行「2021年農會選舉反賄選宣導」，南檢檢察長葉淑文主持、農田水利署嘉南管理處長邱清義與會。並由南檢檢察官蔡宜玲說明賄選常見態樣，依據農會法與漁會法規定，農漁會選舉買票、賣票者最高可判處3年有期徒刑，若以暴力妨礙他人選舉，最高可判處5年徒刑。這次檢舉賄選獎金高達200萬元，鼓勵大家加入反賄選，作為檢警單位的後盾。

    葉淑文致詞指出，大家都知道嘉南平原是台灣最大的米倉，農田灌溉關係民生甚重、農地甚廣，除調配用水外並負責維護轄內的灌溉設施，責任重大，與會農民朋友的責任也很重大，要珍惜手中選票選出廉能的優秀人才。

    葉淑文表示，農、漁會並非政治性的選舉，理事、監事、理事長等職位的候選人若買票而當選，例如以1票500元代價向選民買票，將來難保不會以超貸、詐貸方式A走農民的血汗錢，吃虧的還是農民朋友。所以要「選好人+選賢人」，不要被錢收買，讓農會金融、推廣及供銷能夠健全發展，帶領在地產業升級轉型，營造農業發展的良好環境，在地子孫才有更美好的未來。

    台南地檢署針對今年台南農、漁會選舉向農、漁民展開反賄選宣導。（記者王俊忠翻攝）

    台南地檢署針對今年台南農、漁會選舉向農、漁民展開反賄選宣導。（記者王俊忠翻攝）

    台南地檢署檢察長葉淑文向農、漁民宣導在農漁會選舉不買票、不賣票。（記者王俊忠翻攝）

    台南地檢署檢察長葉淑文向農、漁民宣導在農漁會選舉不買票、不賣票。（記者王俊忠翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    與翁茂鍾不當接觸名單獨漏洪佳濱？黃國昌：誰幫涉弊法官喬事護航
    2021/01/19 13:31

    與翁茂鍾不當接觸名單獨漏洪佳濱？黃國昌：誰幫涉弊法官喬事護航

    新北消防局添購新雲梯車 升梯30秒加入高樓救災
    2021/01/19 13:03

    新北消防局添購新雲梯車 升梯30秒加入高樓救災

    殘忍！屏東偏遠田園 驚傳9隻幼犬活活遭燒死
    2021/01/19 13:17

    殘忍！屏東偏遠田園 驚傳9隻幼犬活活遭燒死

    服刑已逾1年 頂新前董座魏應充下午將假釋出獄
    2021/01/19 13:16

    服刑已逾1年 頂新前董座魏應充下午將假釋出獄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播