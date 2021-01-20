農漁會若賄選 南檢長：當心超、詐貸A農民血汗錢

台南地檢署針對今年台南農、漁會選舉向農、漁民展開反賄選宣導。（記者王俊忠翻攝）

2021/01/20 11:47

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區2021年度農、漁會總幹事登記候聘已在2020年11月13日完成，33個各級農會計有42人登記，其中現任28人（績優17人）、新人13人，計有後壁、下營、官田、佳里、將軍、新化、善化等7個基層農會及南市農會非同額候聘，預判選情會較為激烈，其中新化區農會有3人登記，選情激烈可期。

台南地檢署除加強查察農漁會賄選外，還與農委會農田水利署嘉南管理處合作在新化分處舉行「2021年農會選舉反賄選宣導」，南檢檢察長葉淑文主持、農田水利署嘉南管理處長邱清義與會。並由南檢檢察官蔡宜玲說明賄選常見態樣，依據農會法與漁會法規定，農漁會選舉買票、賣票者最高可判處3年有期徒刑，若以暴力妨礙他人選舉，最高可判處5年徒刑。這次檢舉賄選獎金高達200萬元，鼓勵大家加入反賄選，作為檢警單位的後盾。

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葉淑文致詞指出，大家都知道嘉南平原是台灣最大的米倉，農田灌溉關係民生甚重、農地甚廣，除調配用水外並負責維護轄內的灌溉設施，責任重大，與會農民朋友的責任也很重大，要珍惜手中選票選出廉能的優秀人才。

葉淑文表示，農、漁會並非政治性的選舉，理事、監事、理事長等職位的候選人若買票而當選，例如以1票500元代價向選民買票，將來難保不會以超貸、詐貸方式A走農民的血汗錢，吃虧的還是農民朋友。所以要「選好人+選賢人」，不要被錢收買，讓農會金融、推廣及供銷能夠健全發展，帶領在地產業升級轉型，營造農業發展的良好環境，在地子孫才有更美好的未來。

台南地檢署針對今年台南農、漁會選舉向農、漁民展開反賄選宣導。（記者王俊忠翻攝）

台南地檢署檢察長葉淑文向農、漁民宣導在農漁會選舉不買票、不賣票。（記者王俊忠翻攝）

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