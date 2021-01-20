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    首頁　>　社會

    酒量好較不易隔夜醉？ 調查︰近50％民眾認知錯誤

    交通部長林佳龍（左）、社團法人台灣酒與社會責任促進會理事長阮道明（右）共同宣導不酒駕，小心隔夜醉。（記者鄭瑋奇攝）

    交通部長林佳龍（左）、社團法人台灣酒與社會責任促進會理事長阮道明（右）共同宣導不酒駕，小心隔夜醉。（記者鄭瑋奇攝）

    2021/01/20 11:46

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近年來民眾已逐漸建立酒後不開車的正確觀念，但隔夜醉及食用含酒精料理所造成的酒駕事件仍屢屢聽聞，根據調查，有逾50%民眾對隔夜醉認知錯誤。因此，交通部道安會與社團法人台灣酒與社會責任促進會（TBAF）持續合作，今年邀請知名Youtuber與交通部林佳龍部長合作拍攝「小心隔夜醉」宣導影片，提醒民眾品嚐含酒精成份的菜餚及酒品後，須有充分的休息時間，完全代謝體內酒精，避免造成宿醉駕車。

    交通部長林佳龍表示，隔夜醉這個問題真的很重要，雖然台灣酒駕肇事件數已有下跌，從2015年的6658件，到去年4091件，下降38.6%，不過這個數字還是很高，且清晨4點至中午12點酒駕肇事件數占整體20%，顯示仍有許多人仍不知隔夜醉的酒駕高風險，期望提醒民眾正視隔夜醉問題，喝酒後一定要有充分休息，避免意外觸法成為酒駕者。

    社團法人台灣酒與社會責任促進會理事長阮道明表示，促進會從2019年起推廣注意隔夜醉後，最近透過網路調查顯示，民眾對隔夜醉的認知，已從原本認知不足到現在89%都知道隔夜醉，但仍有些人認知仍不足，未來會持續加強溝通、宣傳。

    根據交通部道安會與TBAF的隔夜最調查報告顯示，有45.1%民眾誤認喝酒容易臉紅是代表酒精代謝速度快；有63.8%誤認為隔夜醉與酒量好壞具關連性；有62.9%民眾誤認有再健身、運動的人，酒精代謝速度較快。長庚醫院胃腸科醫師錢政弘表示，台灣近半數國人代謝酒精的酵素較缺乏，代謝較慢使血液中乙醛濃度上升，就會造成臉紅、心跳快、不舒服症狀，所以不是代謝較快；酒量好通常是因為血液中酒精濃度上升較慢，不過要代謝掉仍需要花一定的時間，因此，會不會隔夜醉與酒量好壞、平時有無運動沒有關係。

    交通部再次呼籲民眾，品嘗含有酒精的料理之餘，身體可能就留有酒精，悄悄在身體發揮作用，造成判斷力下降而不自知，前一天如果有較多的飲酒，隔天也建議最好先不要自行開車、騎車，避免宿醉變成道路上自己及他人安全的隱憂。

    為宣傳注意隔夜醉，林佳龍也與Youtuber恩熙俊、美麗本人合作拍攝宣導影片，將於1月27日正式上線；另外，Podacst節目「哇賽心理學」也將於2月3日探討酒駕與隔夜醉相關議題。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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