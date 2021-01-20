高檢署昨發交「諸慶恩案」等4案 北、中、南3地檢分案重查

法務部長蔡清祥日前公布調查報告，並請高檢署重查與富商翁茂鍾有關的4案。（記者錢利忠攝）

2021/01/20 11:46

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部調查富商翁茂鍾與檢調人員交往案，查出11名檢察官及9名調查官有違失，依情節輕重移請檢察官人事審議委員會、高檢署及調查局考績委員會處理，高檢署已重啟調查翁茂鍾曾涉及的「諸慶恩案」等4案。當初偵辦「諸慶恩案」的台北地檢署已分他字案重查，若有新證據，不排除提再審或聲請提起非常上訴，替已故的諸慶恩回復名譽。

法務部長蔡清祥日前指出，與翁茂鍾有關的「怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案」、「怡安公司內線交易案」、「諸慶恩偽造定存單案」、「應華炒股案」等4件刑案將重啟調查。高檢署昨已發交4案，前2案已發交台南地檢署分案，各界關注的「諸慶恩案」發交北檢，「應華炒股案」則發交台中地檢署，3地檢均已分他字案進行調查。

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關於「諸慶恩案」，翁茂鍾旗下的怡華公司於1990年間，以本票及憑證向百利銀行（現改名法國巴黎銀行）申請1000萬美元信用額度，進行股票選擇權投資，不料最後慘賠946萬美元，無力償還；百利銀行因此於1997年向台北地院提告，要求怡華公司償債。

後來，怡華財務副總吳仙富突然向台南地檢署自首，指當時用來向百利銀行借款擔保的本票及相關憑證，是他所偽造，與公司無關，時任南檢承辦檢察官的曲鴻煜及檢察長方萬富（2人均被查出與翁茂鍾飲宴）採信其說法，予以起訴，台南地院則依偽造文書罪判吳仙富2年徒刑、緩刑3年，免關確定；也因吳仙富已扛責，怡華因此被法院認定不知情，判免賠946萬美元（終審審判長林奇福，被司法院認定和翁茂鍾飲宴22次，並收受衣物與營養品）。

怡華獲判免賠勝訴確定後，翁茂鍾轉而向時任台北市調查處調查官秦台生（和翁飲宴19次、收受衣物26件）檢舉，指控百利銀行資產負債管理部經理諸慶恩，利用假的定存單向怡華追債，秦台生因而報請北檢指揮偵辦。一審諸慶恩獲判無罪，二審卻改判4月徒刑、緩刑3年，三審審理期間，諸慶恩抑鬱離世，最高法院判決不受理。生前未能回復名譽的諸慶恩，抱憾入殮。

翁茂鍾原向諸慶恩求償5億元，見諸慶恩病故，竟改向諸的妻子及當時年僅8歲及9歲的一對女兒求償；諸妻不堪折磨，拋棄繼承，一對未成年女兒則辦理限定繼承，直到2004年法院才判2人免賠確定。

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