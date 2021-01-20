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    被指賺鉅額土地差價、玩女人 台東地區農會總幹事李建通提告

    台東地區農會總幹事李建通（右）今天到台東地檢署按鈴控告陳敏智加重誹謗。（記者黃明堂攝）

    台東地區農會總幹事李建通（右）今天到台東地檢署按鈴控告陳敏智加重誹謗。（記者黃明堂攝）

    2021/01/20 10:04

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東地區農會選舉競爭激烈，現任總幹事李建通遭網友陳敏智在臉書批評賣農會土地賺鉅額差價、玩女人玩出問題；李建通今天一早到台東地檢署對陳敏智提告加重誹謗、意圖使人不當選。

    陳敏智昨天在臉書貼文指出，台東地區農會會員近萬，過去由前總幹事陳益南主事數十年，卻被一手栽培接棒的李建通「引清兵入關」結束了陳益南時代，這4年負面的傳聞甚多。

    陳敏智列舉：「如低價出售農會土地少數分贓一兩億元差價，個人私生活不檢點，利用公器排除異己，為私利不照顧農民等等，這些都是人云亦云很難有具體證據」。陳敏智說：「譬如說土地市價每坪8萬以上賣3萬8千，賣了4千多坪差價就達一兩億，但這種交易過程一定合法，全程請律師主事就是真的你也難説他違法，至於説私生活，和廠商理監事喝喝花酒玩玩女人玩出問題人家也和解了事，這些都不是大惡不赦...。

    陳敏智又指蘭嶼今年會員人數不足50人，所以李建通取消唯一的農會代表名額，也刻意增會員數把這一名額放在他家附近的太平村，又枉顧蘭嶼會員投票權利要他們到台東市投票，更可惡的是把一些不同派系或可能影響他連任的主管級職員調列蘭嶼充軍。

    李建通今天由理事長楊招信、常務監事李興明陪同，到地檢署控鈴探告陳敏智加重誹謗及違反選罷法。

    李建通聲明指出，有關陳敏智於110年1月19日臉書繪聲繪影公開發布不實訊息，已嚴重影響農會業務推展、毀謗他聲譽及日後遴聘形象。

    李建通指出，出售的土地閒置20餘年而無法利用，影響地方發展，為活絡農會資產，在理事會提案並提交會員代表大會決議經縣政府同意備查後，農會乃依農會財務處理辦法之規定辦理公開招標，經4次公開標售方得標出，陳員所述與事實不符，嚴重詆毀農會聲譽。

    李建通說，陳所述個人私生活不檢點均無依據，乃選舉謠言刻意詆毀他，除造成他負面印象，更影響他的家庭造成困擾。另利用公器排除異己不顧農民乙節更是欲加之罪，可詢問會員工及轄內產銷班，自詡禁得起公評。

    他說，蘭嶼小組會員合併至其他小組致會員代表併入其他小組，是理事會及會員代表大會依據農會法施行細則之規定辦理，經理事會議決提交會員代表大會表決通過因蘭嶼小組會員人數不足，依法併入台東市區聯合小組並經縣府同意備查在案。至於該會員代表席次併入卑南鄉太平小組乃依農會法施行細則，依會員數之計算方式辦理，與他本人之住居於何處無關。

    李建通指陳敏智所述刻意抹黑農會、加重毀謗，除影響農會聲譽更意圖擾亂選舉、使人不當選，其心態可議。

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