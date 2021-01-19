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    首頁　>　社會

    搬運2噸石板遭壓死 林口大善士身影成絕響

    新北林口知名的葉姓善士今晚與外勞搬運收藏的鑲嵌佛像石板，不慎遭兩噸重的石板壓傷不治，熱心公益身影成絕響，圖為葉男擔任林口警分局義警顧問團長時接受感謝。（記者吳仁捷翻攝）

    新北林口知名的葉姓善士今晚與外勞搬運收藏的鑲嵌佛像石板，不慎遭兩噸重的石板壓傷不治，熱心公益身影成絕響，圖為葉男擔任林口警分局義警顧問團長時接受感謝。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/01/19 22:41

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口今晚驚傳死亡意外，樂善好施的知名鋼管廠葉姓老董與外勞搬運移動鑲嵌佛像石板門片時，不慎遭重達兩噸的石板壓中，當場不治，外勞目睹老闆不幸，當場嚇壞，家人得知噩耗，都難掩哀慟；據透露，葉男樂善好施，擔任林口警分局義警顧問團長、義消顧問團長，林口工二工業區廠商協進會理事長等公益職務，地方對大善人猝逝，都相當不捨。

    這起公安意外發生在今晚6時24分，68歲葉姓董事長在自家工廠後方，擺設個人收藏的會館中，搬移石板門片時，重達兩噸的石板不慎掉落壓中他，警、消到場，發現葉男明顯死亡，沒有送醫，家人得知噩耗，哀慟不已；警方說，目前初判為搬運鑲嵌佛像的石板不慎，釀成意外，事發原因及責任歸屬，仍待調查釐清。

    據透露，葉男創設台灣知名鋼管工廠，行銷台灣、國外，經營事業有成，事親至孝、家庭和樂，更積極回饋社會，樂善好施的他，不但是林口義消顧問、林口警分局義警顧問團長，也常加入各服務性社團擔任顧問，熱心公益。

    數年前林口工二工業區常傳狀況，葉男也自掏腰包裝設監視器，嘉惠地方，在地方被稱為葉大善人，地方對於他的噩耗，都相當不捨，至於事發原因，仍待進一步調查釐清。

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