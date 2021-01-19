台中熱心警募物資捐助 弱勢戶不敢信：詐騙嗎？

霧峰分局國光派出所長黃琪勇（左）帶著白米和乾麵關心弱勢戶，讓民眾很感謝。（記者陳建志翻攝）

2021/01/19 17:00

〔記者陳建志／台中報導〕歲末年關將至，為了關心弱勢民眾，霧峰分局國光派出所長黃琪勇，募集了白米、乾麵等物資關心弱勢戶，但有住戶接到電話不敢相信，以為是詐騙電話，一再向他確認是真的嗎？直到警方上門關心，送上白米、整箱乾麵等物資，才相信真的不是詐騙集團，對於警方的關心頻頻感謝。

年關將至，霧峰分局長陳家銘近日號召霧峰警友辦事處主任詹景忠、總幹事張龍雄、萬豐警友站站長戴宗立、國光派出所志工分隊長黃綉絨等人，攜帶成人尿布、奶粉、白米、香菇等物資，造訪瑪利亞基金會霧峰教養園區關懷多重障礙院生，並由園長蔡春足代表接受慰問品。

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國光派出所長黃琪勇，近日也帶著由熱心企業捐贈的白米，以及派出所準備的乾麵，前往關心轄區弱勢戶，一位劉姓住戶接獲警方聯絡電話，不斷質疑是詐騙電話嗎？直到黃琪勇和同仁開警車、穿制服到場，才相信真的是警察來關心。

另一名林姓住戶，平時做粗工賺錢，一人獨力照顧2名還在就學的女兒，得知員警帶物資上門關心都非常感謝；另一名黃姓住戶則說，員警平時維護治安，給人嚴肅的感覺，沒想到會親自送物資登門關心，讓人見識到員警暖心、和藹的一面。

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