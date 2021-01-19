捷報！基隆關查獲電子煙彈41630瓶、煙油99公升及主機148台

財政部關務署基隆關自2020年12月底陸續於海運快遞貨物專區緝獲電子煙產品。（記者俞肇福翻攝）

2021/01/19 16:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕為防止電子煙及相關產品流入境內，財政部關務署基隆關持續加強邊境查緝，自2020年12月底陸續於海運快遞貨物專區緝獲電子煙產品，1月14日更查獲電子煙彈25603瓶，累計查獲電子煙彈41630瓶、煙油99公升及主機148台，市價約新台幣700多萬元，基隆關已移請衛生主管機關及司法機關裁罰及偵辦。

基隆關進一步指出，電子煙油內含有尼古丁及其他化學物質，依據藥事法規定應以藥品列管，若未取得許可證而輸入，則屬該法第22條所指的禁藥，經查獲可處10年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金。

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基隆關強調，我國尚未開放電子煙相關產品進口，請民眾勿於國外購買進口，以免觸法受罰，該關將持續加強電子煙產品的邊境查核，以海運快遞方式進口者，更將列為查緝的重點，避免電子煙品流入國內市場，損害國人健康。

另因受疫情影響，空運航班減少，空運運費持續調高，致使大量快遞貨物移往海運快遞貨物專區通關，面對遽增的快遞貨物，該關快遞單位除視情形加班以維持通關順暢，並籲請業者應善盡誠實申報責任，報單經抽中或指定查驗者，應檢具貨物明細資料，以免延誤通關，影響快遞貨物的時效性需求。

被查緝的電子煙產品。（記者俞肇福翻攝）

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