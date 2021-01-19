假記者真討債 「新莊土地公」暴力討債狠削1500萬

警方將主嫌陳俊男與幫眾等共6人移送法辦。（記者徐聖倫攝）

2021/01/19 15:07

〔記者徐聖倫／新北報導〕有「新莊土地公」之稱的地方角頭36歲男子陳俊男被警方長期鎖定，查出其有暴力討債事證，並為了掌握被害人行蹤，偽造「記者證」取信於被害人親友，另也在被害人汽車偷偷裝設GPS，行徑非常囂張。警方昨持拘票至新北市新莊陳嫌住處逮人，並扣回刀械、討債委託書等相關證物。

警方調查，陳嫌有組織、妨害自由、傷害等多項前科，並有竹聯幫玄月會背景。陳嫌利用手下人馬擁有金融保險業務經驗，找出急需金援的一般民眾並主動接洽放高利貸，後再進行丟雞蛋、電話騷擾、脅迫被害人親友等暴力討債。

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據悉，陳嫌為掌握被害人行蹤，自製「記者證」並令幫眾開百萬名車前往拜訪被害人親友，藉此取信並掌握被害人行蹤，另也在被害人車輛裝設GPS，得知被害人上班地點、住家以及經常出沒場所，進一步騷擾追債。

警方調查，陳嫌自前年底從事暴力討債至今一年有餘，不法所得達1500多萬，被害人約30餘人，警方經10個月蒐證，昨晚間會同刑事局除暴特勤隊至新莊泰林路陳嫌住處進行攻堅，另也在五股泰山、等地同步逮捕陳嫌幫眾。警方一共帶回陳嫌等共6人，另扣回多具GPS定位器、開山刀、討債委託書等多項證物。

偵訊時，陳嫌承認暴力討債一事，但強烈否認自己是幫派份子，其餘幫眾也口徑一致。訊後，警方依組織、恐嚇、妨害秘密等罪嫌，將陳嫌等6人移送法辦。

陳嫌持假記者證取信於被害人親友，藉此得知被害人行蹤。（記者徐聖倫攝）

警方至陳嫌家中將其逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回討債委託書、開山刀、電腦主機等多項證物。（記者徐聖倫攝）

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