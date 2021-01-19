國道連環撞！被撞小車翻車阿公沒事 年輕貨車駕駛受傷送醫

今天上午，國道3快官路段發生3車連環撞，小車被撞成側翻，73歲駕駛平安，民眾把被撞成側翻直立的小車，用「烏龜翻船」形容之。（圖民眾提供）

2021/01/19 15:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天上午11點45分許，國道3號北上快官路段在201.9公里處，發生3車連環撞的交通事故，73歲陳姓阿公駕駛國產March小車，行經該路段時，被後方2台各由55歲鄒男駕駛自小客車和30歲彭男駕駛小貨車撞上，March小車遭撞90度側翻，車子側立在內線車道，小貨車來不及煞車又追撞上March，彭男身體多處擦挫傷，由救護車送醫治療，肇禍原因仍待調查。

這起3車連環撞的車禍，駕駛3人酒測值都零，沒有酒駕行為，國道七隊初步調查，案發時，陳男行駛自小客車在內線車道，後方鄒男也開自小客車，疑因未注意車前狀況，撞上陳男的車子，陳男飽受驚嚇，但人沒受傷，趕急下車察看情況，故障車子無法移動，佔據內線車道，此時，另一輛由彭男駕駛小貨車，疑因來不及反應，煞車不及，追撞上前方車禍事故，小貨車車體受損，彭男也身體擦挫傷送醫治療。

請繼續往下閱讀...

民眾路過目睹車禍現場，拍下照片，PO上賴群組，把被撞成側翻的March自小客車，用「小烏龜翻船」形容，引發熱議；國道七隊表示，還好車禍事故很快排除，車子回堵情況在車禍現場解除警報後，旋即恢復順暢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法