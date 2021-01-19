當庭搓乳拍私處 法院認定女檢莊珂惠不構成性騷擾

台中高等行政法院認為女檢察官 莊珂惠，勘驗黃女的身體，有調查的必要性與關聯性，不構成性騷擾。（資料照）

2021/01/19 12:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國籍黃姓女子被控妨害婚姻，前彰化地檢署女檢察官莊珂惠（已調任雲林地檢署），於偵查庭勘驗黃女身體，黃女事後指控，莊珂惠命她全身赤裸、雙腿張開，由莊及女法醫勘驗私處與拍照，莊還揉捏她的腋下與乳房，導致她嚇得下體流出分泌物，監察院已於去年彈劾莊珂惠，黃女指控莊珂惠性騷擾部分，台中高等行政法院判決不成立，理由是莊與法警都是女性，檢察官基於釐清事實，勘驗身體有調查的必要性與關聯性，可上訴。

莊珂惠任職彰化地檢署時，偵辦黃女犯詐欺案時，2016年10月訊問黃女時，有諸多不當發言，包括「你以為我們台灣啊是隨便你這樣子的喔！」、「你以為每個台灣人都可以讓你戴綠帽子嗎？」、「你老公沒有告你通姦欸〜你以為我們台灣是隨便你這樣玩，隨便你搞，是不是啊」、「你對我們台灣這個社會有什麼幫助啊！」。

請繼續往下閱讀...

莊珂惠於2018年4月24日開庭，偵辦黃女被告妨害婚姻時，並無急迫性，卻當場勘驗黃女胸部及私處；監察院於去年4月彈劾莊珂惠，理由是偵辦兩案嚴重損及被告權益，有重大違失，偵訊用語及態度顯有不當，違反聯合國「消除一切形式種族歧視國際公約」，有損司法威信。

黃女另向彰化縣政府、衛生福利部訴願，指控莊珂惠性騷擾，兩機關都認為不成立而駁回，黃女又向台中高等行政法院提出訴訟，控告彰化縣政府與衛生福利部，聲明性騷擾成立，應撤銷駁回訴願的處分，她強調，莊珂惠確實有不當觸摸她的乳房等私處，構成性騷擾防治法規定。

法官卻認為，莊珂惠偵辦黃女涉入的妨害婚姻案，相關人提及黃女下體及胸部特徵，莊為釐清案件事實，依刑事訴訟法規定，勘驗黃女身體，有調查的必要性與關聯性。且莊與法警都是女性，沒有違反刑事訴訟法，至於莊被監察院彈劾，是行政裁處範疇，與是否構成性騷擾分屬二事，彰化縣政府與衛福部認定性騷擾不成立，並沒有違誤。

法官認為，如果檢察官為了釐清事實而勘驗身體，就被當事人指控是性騷擾，將使得應行勘驗身體、發現犯罪事實的處置，未來無法行使，那置檢察官強制處分權於何處？此非法律賦予檢察官強制處分權的本意，據此判決黃女敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法