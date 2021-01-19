為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鴻海老臣廖萬城收回扣 違反誠信判賠2180萬

    高院今認定廖萬城違反就職時簽署的「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」，應依約給付不正利益77萬餘美元給鴻海。可上訴。（資料照）

    高院今認定廖萬城違反就職時簽署的「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」，應依約給付不正利益77萬餘美元給鴻海。可上訴。（資料照）

    2021/01/19 12:39

    〔記者張文川／台北報導〕鴻海集團老臣廖萬城，被控向供應商索賄，更一審去年11月被依背信罪判刑2年，鴻海附帶民事求償77萬餘美元（約新台幣2180萬餘元）；高院今認定廖萬城違反就職時簽署的「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」，應依約給付不正利益77萬餘美元給鴻海。可上訴。

    判決指出，廖萬城原為鴻海資深副總經理、SMT（表面貼裝技術）發展委員會總幹事，負責鴻海集團SMT設備、耗材、備品的評鑑採購、維修、資源調度等業務，對於採購的供應商、品牌、數量，具有決定選用的實質影響力。

    鴻海主張，廖萬城於任職之初，已簽署誠信廉潔約定書，承諾應本於誠實信用原則執行業務，且不得向交易對象約定或索取任何不正當利益。但廖竟向供應商暗示，應透過某代理商吳姓總經理的仲介，才能與鴻海集團完成交易，以致多家供應商支付共77萬3744元美元佣金給吳，吳再轉交給廖萬城。

    鴻海認為廖萬城已侵害鴻海的財產權，且不當得利，也違反他當初所簽的誠信廉潔約定書，請求廖賠償77餘萬美元。

    高等法院審理後認定，廖萬城雖已坦承收受這些佣金，但供應商銷售SMT設備產品給鴻海，是因為鴻海提供比他牌更優惠的價格，鴻海並未受損；供應商的銷量增加，是因需求單位肯定其品質，以及業務人員的努力，且廖萬城於SMT技委會的職務，只有推薦權、沒有決定權，廖收回扣的行為並未對鴻海造成損害，因此認定廖不構成侵權行為、不當得利。

    即使如此，但高院也認為，廖萬城收取不正利益，已違反當初就職時與鴻海簽署的「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」規約，約定中不以鴻海受到實質損害為必要，廖萬城都須將他收取的不正當利益交給鴻海，因此仍判廖應給付77萬多美元給鴻海。全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鴻海高層索回扣案 前副總廖萬城改判2年
    2020/11/11 05:30

    鴻海高層索回扣案 前副總廖萬城改判2年
    鴻海內鬼廖萬城收回扣 二審輕判被最高院發回更審
    2020/01/21 12:55

    鴻海內鬼廖萬城收回扣 二審輕判被最高院發回更審

    允將新案「康城」預約熱絡 全能生活圈成主因
    鴻海內鬼廖萬城二審輕判 10年半改判1年4月
    2018/11/28 06:00

    鴻海內鬼廖萬城二審輕判 10年半改判1年4月
    鴻海前老臣索賄1.9億 廖萬城判10年6月
    2016/11/01 06:00

    鴻海前老臣索賄1.9億 廖萬城判10年6月

    產業典範 元大金控、臺灣維固2022使用10%綠電
    社會今日熱門
    收受翁茂鍾餽贈399元襯衫 陳守煌等4人自認清白
    2021/01/18 16:00

    收受翁茂鍾餽贈399元襯衫 陳守煌等4人自認清白

    埔里產業道路農地草叢驚見白骨 研判死者為男性
    2021/01/18 16:22

    埔里產業道路農地草叢驚見白骨 研判死者為男性

    像打保齡球般… 醉駕駛接連撞攤車、買早餐客人
    2021/01/18 14:15

    像打保齡球般… 醉駕駛接連撞攤車、買早餐客人 影片

    女子自中國返台居家檢疫7日 突在防疫旅館昏迷已甦醒
    2021/01/18 14:08

    女子自中國返台居家檢疫7日 突在防疫旅館昏迷已甦醒

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播