台1線牛群黑夜漫步、分隔島猛吃草 潮州警哨音吹起…牛群落跑

牛隻漫步台一線。（記者羅欣貞翻攝）

2021/01/19 11:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為了吃中央分隔島上的草，牛群夜晚漫步台一線屏東縣潮州大橋路段，潮州分局竹田分駐所警員吳毅翔、劉靖寧及義警賴乙德據報，趕到現場以哨音趕牛，維護了交通安全。

屏東縣潮州警分局今天（19日）表示，事發在本週，員警在巡邏勤務時接獲報案，指稱省道台1線潮州大橋上有牛群漫步在道路中央，因該處台1線段道路筆直，加上當時是晩上8點，夜間視線較差且車速快，員警獲報馳赴現場處理，以巡邏車警示後方來車，另兩名警力下車持閃光指揮棒於內車道引導車輛，吳員急中生智以哨音驅趕壯碩的牛群，牛群彷彿聽得懂警方哨音般趕緊跑回河堤旁的產業道路，所幸沒有發生交通意外事故。

請繼續往下閱讀...

竹田所員警趕到現場後，發現3頭牛疑似有中央分隔島上吃草，且在路中央漫步，幾乎堵塞住內外車道，台一線上車速又快牛隻如繼續在橋上行走恐有發生車禍之虞，警立即開啟巡邏車警示燈提醒後方來車，員警用哨音驅趕牛群往河堤方向時並將巡邏車駛於牛群後方防止車輛追撞牛群，緩緩地將牛群引導至路旁並驅離到河堤旁的產業道路，成功阻止危害發生，處理員警返回駐地笑稱真的是從警最牛的服務項目了。

潮州分局分局長黃國源肯定員警勤務中的立即作為，保障用路人安全，有效的防制車禍發生，值得肯定及讚許，具體表現了警察「人民保母」之正面形象。

警方維護交通安全。（記者羅欣貞翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法