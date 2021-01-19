居檢期間擅收包裹挨罰10萬 女抗罰理由一堆遭法官打臉

黃女自越南返台，卻在居家檢疫期間擅自外出收包裹，雖她興訟抗罰10萬，但北院認定黃入境已獲知居家檢疫的相關規定，加上黃入出境頻繁，應更加注意相關法令，因此駁回其請求。（資料照）

2021/01/19 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間，黃女返台應行居家隔離，卻擅自外出收包裹挨罰10萬元；黃不服，興訟主張越南資訊不流通，且檢疫人員未詳細告知住家範圍，她才會佩戴口罩步出家門，請求撤銷裁罰。台北地院指出，黃入境時已獲知居家檢疫的相關規定，且入出境頻繁的黃應更加注意相關法令，不能主張不知悉而想免責，駁回其請求。可上訴。

去年3月22日，黃從越南返台獲衛福疾管署通知居家檢疫至同年4月6日，然而，黃在3月24日便擅離住所，搭電梯下樓收取包裹，事後遭台北市衛生局裁罰10萬元。

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黃打行政訴訟主張，越南資訊不流通，導致她不清楚台灣居家檢疫情形，搭機回到過國內機場也未獲檢疫人員詳細告知住家範圍，且她只在住家警衛室領取包裹，未離開社區大門，全程也配戴口罩，並於10分鐘內回到住處，否認擴大傳染風險，請求免除或減輕罰鍰。

北市府認為，黃入境時已收受通知書並簽名確認，應清楚知悉居家隔離期間必須留在家中，況且，黃社會經驗豐富，是受公司外派、頻繁往返海內外的員工，取得社會資訊並不困難，加上我國無論中央或地方政府機關對居家檢疫的規定及生活協助等，均已公告於網路上，只要透過網路檢索可以隨時得知，故黃沒有不可歸責情事。

北院表示，疾管署去年3月17日發布新聞稿提到：「自3月19日起包含越南在內的亞洲19國、東歐1國及美國3州的旅遊疫情建議提升至第三級警告，國人應避免前往進行所有非必要旅遊，另於台灣3月17日下午4時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。」而黃自越南返國，並經疾管署通知居家檢疫到期日卻違規，遭裁罰最低罰鍰10萬元屬依法有據。

黃另又主張自己並未離家，只是搭電梯下樓拿包裹；北院參酌衛福部函釋指出，居家檢疫目的是為防治武漢肺炎傳染及蔓延，而社區公共空間如電梯、大廳等，由社區住戶共同使用，若居家檢疫者隨意進出，無疑將會增加相關風險，而黃自行將居家檢疫的界線定義為大門，已悖離居家檢疫目的。

至於黃也說因資訊不足才觸法，沒有故意過失；北院認為，武漢肺炎自去年1月起日趨嚴重，疾管署也自去年元旦起至黃返台當日，每天均以新聞稿及網路直播告知民眾最新疫情，並經各大媒體不斷播送，另黃入出境頻繁，應就與自身利害相關法令更加注意，加上黃自承：「我在機場有人告訴我要居家檢疫…里幹事告訴我可以打1922…」等語，因此不能主張不知悉規定而免責。

北院最後認為，衛生局在考量黃擅離時間、活動範圍、擅離過程中接觸對象及人數後，才開罰10萬元，並無違誤，駁回請求。

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