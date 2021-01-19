失戀竟隨機虐殺退休女老師 凶手泯滅天良5度被判死

劉男失戀竟隨機虐殺退休女老師，凶手泯滅天良5度被判死刑。（資料照）

2021/01/19 11:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕男子劉志明感情受挫，見高中退休女老師開車買菜，竟把氣出在她身上，涉嫌持榔頭重擊頭部13次死亡，並搶走2000元，1審至更2審均判死刑，高雄高分院今天上午更3審宣判，認為手段殘忍、累犯，仍判處極刑、褫奪公權終身，仍可上訴。

判決書指出，2014年7月間劉志明與離婚的程女同居不到4個月，11月間程女決定與前夫重修舊好，劉為挽回這段感情，幾乎每天以電話或Line要求見面卻始終被拒，程女甚至把劉的電話和Line封鎖，讓他找不到人。

請繼續往下閱讀...

隔月2日，劉騎車去程女住處，見她不在家，便騎車在高雄左營亂逛，在蓮池潭畔喝了一瓶高粱酒，再到孔廟旁哈囉市場小公園，坐在機車上抽菸吃檳榔解悶，此時，見一名當時59歲的退休女老師剛買完菜，準備開車回家，為搶車代步去看程女，趁她坐上駕駛座，拿鐵槌重擊女老師頭部，被害人癱倒在副駕駛座。

劉男後又把女老師移至後座踏板處，見女老師已快斷氣，不但繼續凌虐女老師，還搶走皮包內的2000元現金，因車有暗鎖無法開動，劉男棄車逃離前，竟還持榔頭重擊她頭部致死，前後共重擊13次，5天後被捕；另民事部分，高雄地院判劉嫌賠償被害家屬1664萬，可上訴。

劉男失戀竟隨機虐殺退休女老師，凶手泯滅天良5度被判死刑。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法