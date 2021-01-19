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    施工不慎害整條街斷電 8旬老婦困電梯1小時拍門求救

    劉婦受困電梯近1小時。（記者陳彥廷翻攝）

    劉婦受困電梯近1小時。（記者陳彥廷翻攝）

    2021/01/19 00:01

    ［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港鎮劉姓8旬婦人昨天（18日）早上要搭電梯上頂樓神明廳拜拜，竟然在3到4樓間突然卡著動不了，受困在烏漆墨黑的狹小電梯空間，嚇得六神無主，直到約1小時後家屬返家找不到人，卻聽到電梯內不斷傳出拍打聲，才發現劉婦被困在電梯內，消防人員獲報趕來解圍，氣力幾近放盡的劉婦不斷道謝。

    劉婦至今保有每天早晨上頂樓拜拜的習慣，拜拜後她也會下樓出門到鄰居家去串門子，孝順的子女擔憂她膝蓋無法負荷，特別安裝電梯供其能夠上下樓，但昨天劉婦照常前往拜拜，沒想到電梯還沒完全上4樓，就突然停電，失去動力的電梯就卡在3、4樓間動也不動，由於失去電力，更是一片漆黑。

    劉婦的家人直到快1個小時後回家，雖然知道停電，雖沒見著劉婦，一開始以為劉婦已出門串門子，豈料這時電梯井竟傳出拍打聲，這才發現劉婦竟然被困在電梯內，急忙打119請消防隊幫忙。

    東港消防分隊指出，到場後仍未復電，因此電梯仍無法移動，經詢電梯商，以鑰匙打開電梯門，但劉婦年邁，根本無法爬出與她同高的牆壁，後來1名消防員冒險進入電梯，從後方將劉婦推出，劉婦終於逃出生天，驚魂未定的她癱坐在旁，直到家屬上前安慰這才終於心神漸定，並不斷向消防員致謝。

    家屬事後發現，原來是旁邊不老橋治水工程的相關工程竟不慎扯斷電線導致停電，家屬是批評施工草率，指事前不通知，人都救出來了這才姍姍來遲通知、致意，老人困在電梯時間若再長一點只怕後果不堪設想，由於該治水工程曾造成雨水淤積回上游，讓上百甲稻田泡湯，家屬也怒嗆縣府監督不力、包商素質低落，這個治水工程水還沒治卻數度侵害人民生命財產。

    疑似施工不慎造成停電，卻導致劉姓老婦（白髮者）被困在電梯內。（記者陳彥廷翻攝）

    疑似施工不慎造成停電，卻導致劉姓老婦（白髮者）被困在電梯內。（記者陳彥廷翻攝）

    疑似施工不慎造成停電，卻導致劉姓老婦（白髮者）被困在電梯內。（記者陳彥廷翻攝）

    疑似施工不慎造成停電，卻導致劉姓老婦（白髮者）被困在電梯內。（記者陳彥廷翻攝）

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