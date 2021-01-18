東港驚傳火警狂冒濃煙 大批消防車灌救

2021/01/18 13:35

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港明德一路今天中午驚傳火警，現場不斷飄出濃濃煙霧，大批警消到場灌救，由於該地區有不少餐廳，正逢用餐時刻，引來許多路人圍觀。

據了解，明德一路上一間疑似店面處於今天中午12時許，突然冒出陣陣濃煙，消防局獲報後即派員前往灌救，由於當地是車水馬龍的街道，警方也出動管制，將路面提供消防車進行灌救，現正灌救中，起火原因仍待釐清。

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