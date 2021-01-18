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    獨自照顧身心障礙女 晚間竟成狼父 判關10年半

    基隆地院近日審結，認定簡父觸犯妨害性自主罪，判處他有期徒刑10年6月。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定簡父觸犯妨害性自主罪，判處他有期徒刑10年6月。（記者吳昇儒攝）

    2021/01/18 13:40

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名簡姓父親與妻子離異後，獨自照顧罹有身心障礙的女兒。前年4月間，員警到簡家訪查時，卻發現簡女在屋內哭泣，便告訴她若有委屈，心情不好可到派出所聊聊。沒想到簡女隔天就到派出所報案，向警員表示自己遭到父親性侵。基隆地院近日審結，認定簡父觸犯妨害性自主罪，判處他有期徒刑10年6月。

    據悉，30多歲的簡女因為長期情緒不穩定，經醫生診斷，確認她罹有身心障礙，平常都待在家中，由父親負責照顧。因簡男有家暴等前科，警方及社工人員都會定期查訪，探視簡女的狀況。

    案發當天，員警到簡家訪視時，發現多在角落啜泣的簡女，初步詢問她均不願說出哭泣原因，原以為她是疾病發作，但卻又擔心真的有事情發生；警員離開前便告知簡女，若是真的有不開心的事情，可以到派出所聊聊，不需要躲在家中哭泣。

    沒想到隔天，簡女趁著父親外出上班的時候，跑到住處附近的派出所，向員警哭訴自己遭到父親性侵害，指證歷歷；警方立刻依規定通報社工等單位予以協助，並帶著簡女驗傷。

    簡父則向檢警表示，並沒有對女兒做非法的事情，但晚上睡覺時，父女倆人確實是睡在同一張床上。

    檢察官偵訊後，依相關跡證及簡女證詞，認定簡父涉犯家暴妨害性自主罪，將他起訴。

    法官審理後，認為簡女已經年滿30歲，且有自理能力，無須父親於夜間照顧，簡父卻仍要求女兒與自己同床，與常理不符，加上簡女指證歷歷，故認定簡父觸犯對心智缺陷支女子犯強制性交罪，判處有期徒刑10年6月。

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