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    首頁　>　社會

    民眾合歡山主峰登山追雪滑倒骨折 員警冒險開巡邏車救援

    台中市黃姓女子登合歡山主峰賞雪，不慎跌倒左小腿骨折，員警冒險開巡邏車上山救援。（仁愛分局提供）

    台中市黃姓女子登合歡山主峰賞雪，不慎跌倒左小腿骨折，員警冒險開巡邏車上山救援。（仁愛分局提供）

    2021/01/18 10:56

    〔記者佟振國／南投報導〕前幾波寒流讓合歡山降雪結冰，相關意外事故也令南投縣仁愛分局員警疲於奔命，前天又有民眾前往合歡主峰登山賞雪，下山途中不慎滑倒左小腿骨折，但救護車爬不上去，員警趕緊開巡邏車冒險載救護人員上山搶救，並安撫民眾緊張情緒，讓傷者破涕為笑，直呼「波麗士大人講冷笑話功力一流」。

    仁愛分局表示，台中市黃姓女子前天與朋友前往合歡山主峰登山賞雪，下午1點多下山，於第2個平台踩到山徑步道的結冰，不慎摔倒造成左小腿骨折，無法行走，報案請求協助。

    由於步道結冰，救護車打滑上不去，由武嶺執行雪季交通疏導的巡佐張勝華、員警洪宗文與保七合歡小隊員警駕巡邏車搭載救護人員上山進行救護。

    黃女因天冷又摔倒骨折疼痛，說腳很痛，員警，在旁邊安撫黃女情緒，邊講笑話給黃女聽，讓傷者忘記疼痛，黃女聽完員警的安撫笑話後，才臉露笑容，並告訴員警說笑話真的很冷啦！

    在救護員固定腳部後，由巡邏車協助載送傷者下山到台14甲線昆陽路段路口，再由救護車載送下埔里醫院醫治。

    仁愛分局呼籲上山賞雪遊客，注意身體狀況，穿著保暖衣服，及防滑鞋子，務必慢行，以策安全。

    黃姓女子跌倒骨折疼痛不堪，員警在旁出言安撫。（仁愛分局提供）

    黃姓女子跌倒骨折疼痛不堪，員警在旁出言安撫。（仁愛分局提供）

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