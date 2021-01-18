多年媳婦熬成婆 澎湖縣消防局副局長許文光扶正

澎湖縣政府新卸任消防局長交接，由縣長賴峰偉監交印信。（記者劉禹慶攝）

2021/01/18 10:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府消防局新卸任局長交接典禮，今日在消防局大禮堂舉行，由縣長賴峰偉主持，新任消防局長許文光在財政處副處長謝昆水與主計處處長劉梅滿監交下，自卸任局長葉天恭手中接下印信，宣誓就職，正式接下重責大任。

新任局長許文光，現年56歲，澎湖縣人，中央警察大學行政警察學系畢業後，再取得國立中山大學公共事務管理研究所碩士。從警察巡官，歷任課員、組長、股長、副分局長、隊長、課長、分局長、2012年2月因照顧年邁母親，由白沙警分局長警轉消，接任消防局副局長至今。

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卸任局長葉天恭自2015年12月31日接任消防局長，秉持著「零災害」的領導目標，在地方消防安全上繳出一份漂亮的成績單，不僅消防、義消接連獲得全國消防楷模最高榮譽，也有5名同仁榮獲內政部消防署年度消防績優救護人員，澎湖縣長賴峰偉借重其長才，調任縣府參議，並賦予建立澎湖縣消防史的重任。

縣長賴峰偉致詞表示，期盼許局長能在葉前局長任內與所屬共同為消防安全奠定良好基礎下，賡續推動澎湖消防救災、救護工作，更加符合社會及人民需求，落實「健康、安全、無災家園」之施政理念。去年新冠肺炎疫情蔓延全球，澎湖超前部署，在議會全力支持與鄉親共同配合下，澎湖守住零確診，成為「後疫情時代」最熱門的國旅景點，尤其花火節吸引52萬遊客人次造訪，創造26億元觀光產值，縣民共享觀光紅利。

澎湖縣長賴峰偉為許文光授階，正式升任消防局長。（記者劉禹慶攝）

多年媳婦熬成婆，許文光宣誓上任澎湖縣政府消防局長。（記者劉禹慶攝）

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