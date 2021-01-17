史上最犀利「小三」！檢察官、前情人都敗倒她裙下

前彰化地檢署、現雲林地檢署檢察官莊珂惠（立者）。（記者顏宏駿翻攝）

2021/01/17 22:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕犀利小三！雲林地檢署檢察官莊珂惠曾在彰化地檢署任職，2018年4月間調查一件妨害婚姻案時，使用「強制處分權」當庭驗「小三」黃女的胸部和私處，引發黃女反彈，事件曝光後，莊珂惠因濫用檢察官的強制處分權被監察院彈劾，她調查的這件妨害婚姻案如今浮出檯面，案中的小三如今被「前情人」楊姓男子狠甩，還被正宮提告妨害婚姻判刑4月。這名小三嚥不下這口氣，向楊男請求精神損害賠償350萬元，法官判賠50萬元。

法官判賠的關鍵是當初雙方姦情曝光，楊妻對黃女提告，楊男為了安撫黃女，簽有一紙「承諾書」，上面載明，若黃女侵犯了元配配偶權而需負任何賠償責任，一切均由楊男負責賠償，楊男為證明自己的誠意，也簽一張50萬元的本票給黃女，但後來因鬧翻而沒有兌現。

請繼續往下閱讀...

這起妨害婚姻案之所以受人矚目，係因扯出莊珂惠濫用強制處分權，該案的男主角楊男在中國經商，元配發現他跟經營服飾店的黃女有染，楊男一五一十向元配坦承，也提及與黃女發生過多次性關係，更透露黃女私處和胸部的特徵，讓楊妻得以對黃女提妨害婚姻告訴。

此案由莊珂惠調查，庭訊時，命黃女全身赤裸、兩腿張開，並指示女法警重複拍攝其私處特徵，莊珂惠又從黃女腋下伸入揉捏其左右乳房；黃女自訴，莊珂惠親自揉捏其左右乳房，致下體流出分泌物，而莊珂惠還拿衛生紙給她擦拭，再由女法警繼續拍照，情節宛如三級片。此案因黃女對莊珂惠提性騷擾告訴而曝光，莊珂惠也因此案被監察院彈劾。

這起妨害婚姻案最後以「楊男重回元配懷抱」收場，但楊男為安撫小三，事前簽下承諾書，如今成為黃女索償的重要依據。

黃女向法官說，楊男隱瞞已婚身分跟她交往，兩人發生親密關係，事後東窗事發，竟把兩人「赤身裸體、身體交疊」的照片交給元配，也把她胸部、私處的特徵告訴元配，元配據此對她提告，整個過程她都被瞞在鼓裡，直到被提告她才驚覺感情和身體受騙，楊男妨害她自由、健康、名譽，這部分她求償200萬元，而此案衍生檢察官勘驗其下體、摸其乳房、強拍裸照，讓她痛苦萬分，這部分楊男連帶要賠償他100萬元。

對此，被告向法官出示黃女稍早（訟訴前1年）跟楊妻LINE對話，黃女在對話中稱楊妻為「楊太太」，顯然黃女早就知道楊男是「有婦之夫」，即使於交往之初楊男隱瞞已婚身分，但小三遲至2020年7月才提告，已逾侵權行為2年之時效；法官認同被告的看法，所以黃女所提上述200萬元、100萬元之賠償請求於法不合，至於楊男對其承諾50萬元屬雙方法律約定，應予准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法