摔棺讓遺體見光！台南火化場罕見意外 禮儀師當場下跪致歉

台南市立殯葬管理所的南區火化場（見圖）16日驚傳極為罕見的摔棺意外。（記者王俊忠翻攝）

2021/01/17 20:29

〔記者王俊忠／台南報導〕16日近午，台南市殯葬管理所的南區火化場驚傳極為罕見的推棺摔棺意外！當時約有3、4名龍巖公司的禮儀師欲將遺體已入殮的棺木以推車推進火化場時，因火化場門口有處斜坡，禮儀師們疑沒推好，使得棺木摔落推車、棺蓋打開，家屬與附近人員都有看到棺內的遺體，家屬嚇得驚聲尖叫。

據殯葬所人員表示，這很可能是台南市殯葬所創建以來第1件人為疏失的摔棺案。殯葬所人員得知此意外後隨即提供1間未使用的撿骨室，供禮儀師幫遺體重新入殮全新棺木。闖禍的禮儀師也嚇得向家屬下跪道歉。

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殯葬所人員說，據了解，當時先有3名龍巖的禮儀師要推放有入殮棺木的推車，推進火化場裡面，在推動的過程中，有另1名禮儀師發現棺木歪歪的，想上前把棺木推正一些，沒想到用力過了頭，竟把棺木推下推車、摔落到地面，棺木出現裂痕，棺蓋也被摔得打開，棺內遺體現身，周邊的家屬與禮儀師都看到了！

不過，遺體並未滾落出棺木。因為遺體是當天入殮、當天告別式火化，沒有臭味傳出來。

1位目擊的撿骨師也說，當時他聽到「碰」一聲，探頭出來看，赫然看到棺木摔落地面的情景，但遺體沒有摔出棺木外。

殯葬所方面表示，據了解，棺木推車應該沒有撞到火化場的門框，因為門框並未損壞。禮儀師重新整理棺木、再為往生者入殮後，約在當天下午1點多火化，火化時間也沒有受到延誤。

民俗專家廖大乙指出，這摔棺事件是很離奇，一般喪家棺木要出殯，很忌諱去撞到門，在搬運過程都會很小心，如今發生這麼離奇的摔棺事件，葬儀社人員要向喪家家屬道歉、也要向往生者對不起，同時多做善事才能化解災厄。

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