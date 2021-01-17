百公斤壯男受困野溪溫泉，桃園警、消接力「抬」人救援。（記者李容萍翻攝）

2021/01/17 12:19

［記者李容萍／桃園報導］真是「吃重」的救援勤務！來自南投的29歲許姓男子，昨天下午和友人前往桃園市復興區嘎拉賀部落新興野溪溫泉泡溫泉，結束返程路上時因體力不支受困野溪河床，警、消獲報後大溪警分局光華派出所立即偕同巴陵、復興、圳頂、高平消防分隊及特搜隊20多人組成搜救隊伍前往救人，搜救人員於昨晚7時許發現許男，初步檢視沒有外傷，但是許男體重約100公斤，警、消評估後以擔架輪流接駁方式，昨晚10時終於把人安全送至平台，後續由朋友開車載他回家。

大溪警分局表示，許男和一群野溪溫泉愛好者共7人分乘2輛車從南投出發，到桃園市復興區嘎拉賀部落新興野溪溫泉，一夥人在冷天裡享受泡野溪溫泉樂趣，結束後要回去的路上，許男因體力透支加上體重達百公斤，還沒離開野溪河床就走不動，夜間天色黑暗加上山區起霧，只能待在原地向外求救。

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由於時值夜間加上山區起霧，警，消一行20餘人有的打光、有的指揮、其餘利用擔架輪流接駁，花了3小時餘將許男安全護送至上坡處平台。

警、消呼籲，近年來野溪溫泉風氣流行，但是野溪溫泉無人管理，且簡易爬梯陡峭危險，民眾欲前往山區享受野溪溫泉樂趣，除要注意天候，需評估自身體能狀態和進入風險，避免體力不支發生意外。

百公斤壯男受困野溪溫泉，桃園20名警、消接力「抬」人救援。（記者李容萍翻攝）

嘎拉賀野溪溫泉的警告看板。（記者李容萍翻攝）

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