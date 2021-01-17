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    拒絕愛的「暴暴」 基隆市警婦幼隊紮根宣導 尾牙場也看得到

    基隆市警察局婦幼隊近期積極到社區內宣導，希望讓民眾了解到防治性別暴力相關法律規定。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警察局婦幼隊近期積極到社區內宣導，希望讓民眾了解到防治性別暴力相關法律規定。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/01/17 10:43

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局婦幼隊為了加深民眾防治性別暴力相關法律規定印象，近期積極紮根地方，除了到一般的校園、社區宣導外，就連教會活動、巡守隊的尾牙，也能看到穿著背心的警察同仁，在台上宣導。活動中婦幼隊警官搭配時事議題，詼諧地向民眾說明各種新型模式的騷擾、暴力，希望藉此讓民眾得知各種資訊，保護自身安全。

    基隆市警察局婦幼隊指出，一般的宣導民眾較無興趣，很容易忽略相關訊息，經與同仁們討論後，決定到社區內紮根，去年10月起，陸續與各個社區、團體聯繫，希望能夠在單位舉辦活動的時候，留給宣導人員一些時間，進行宣導，加深民眾印象。

    婦幼隊組長林敬群指出，現在性別暴力種類跟隨的科技發達，日新月異，如科技騷擾、高壓式控管、未同居親密關係暴力、報復式色情等問題也逐漸出現在民眾身邊，必須透過深入地方的方式進行宣導，才能達到最好的效果；昨日也獲邀參加巡守隊的尾牙，上台宣導。

    林組長也指出，同仁們會依照單位的特性，對宣導內容進行調整，例如遇到新住民較多的單位，也會加強宣導人口販運、婦幼權益保障；期望透過在地鄰里的力量破除暴力的迷思，提升里民對於暴力的敏感度，以達成減暴、止暴、零暴的目的。

    基隆市警察局婦幼隊近期積極到社區內宣導，希望讓民眾了解到防治性別暴力相關法律規定。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警察局婦幼隊近期積極到社區內宣導，希望讓民眾了解到防治性別暴力相關法律規定。（記者吳昇儒翻攝）

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