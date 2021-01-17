與毒蟲前男友分租房 暖心女慘遭性侵
〔記者王俊忠／台南報導〕女子佳佳因為劉姓前男友涉吸毒案入獄，並以劉男會吸毒為由分手，但劉男出獄後，已另有男朋友的佳佳覺得前男友可憐，為了幫助劉男、好心分租房間給劉住；沒想到，有一次佳佳回住處心情不佳喝到酒醉，劉男竟趁她醉到不醒人事、拖進房間性侵得逞。
二審判決指出，劉男與成年女子佳佳（化名）先前是男女朋友關係，曾同居在佳佳位於嘉義地區的住處，後來因劉男入監服刑而分手。其後，劉男於2015年12月間服刑期滿出獄，兩人訂下租賃契約，約定從2017年1月起，佳佳把嘉義住處2樓的其中1間房間分租給劉男住。
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2018年9月6日下午4點多，佳佳下班回到住處，因心情不佳在1樓客廳喝酒，劉男明知前女友已另有男友、又已喝到酒醉，竟萌生淫念，於同日晚間8點許，把佳佳扶到2樓劉男自己的房內，乘機性侵得逞。事後，佳佳醒來察覺有異、打電話給女兒，報警查辦劉男。
劉男辯稱與佳佳還是男女朋友關係，發生性關係時有問對方，佳佳有點頭答應。佳佳則嚴詞駁斥說，當時已另有交往穩定的男友，她對感情很專一，與1男子交往後就不會再跟其他男子交往上床，會分租房間給劉男，只是因為可憐劉、想幫他，不是想繼續跟他同居，事實上，劉男出獄後，已不太想理劉了，劉硬上她、根本沒有得到她的同意，只要與劉男永遠不再相見，仍願意原諒對方。
台南高分院查明劉男乘機性侵犯行，判劉3年2月徒刑，還可上訴。