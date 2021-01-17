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    23天跑遍台東市色情店 他連盗刷信用卡68次被判刑

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2021/01/17 09:55

    〔記者黃明堂／台東報導〕某知名大賣場台東店蔡姓店員持有顧客遺失的信用卡竟據為已有，23天內盗刷82筆近40萬元，到色情場所馬拉松式刷了68筆，更有20小時內到7家店消費14次的紀錄，「精力」超旺盛！結果，被台東地方法院依偽造文書、侵占等罪判刑1年5月，得易科罰金。

    判決書指出，蔡某是某大賣場店員，負責商品陳列、補充等業務，108年8月15日「中元節」前後某日在工作期間，有顧客拾獲劉姓顧客遺失的花旗銀行信用卡，交付給他後，他沒有通知持卡人，也沒有向店方、警察通報，逕留存用卡而予以侵占。

    蔡某於當年8月17日先在提款機試著領取預借現金1萬5千元，因密碼失敗無效，隔天傍晚先到加油站加油盗刷成功，當天深夜到隔天上午就到「小吃部」、護膚名店等色情場所刷了2200到5000元不等共4筆。

    他食髓知味，8月20日到銀樓大買金飾，但店方要求出示身分證，他才打退鼓，隨後買了電腦盗刷約2萬元。

    蔡男最熱衷的盗刷場所仍是小吃部、護膚店、音樂會館等，刷遍台東市色情場所。

    蔡男花別人的錢流連色情場所不手軟，持卡23天內只有間斷幾天，幾乎每天都沈醉在色情場所，先歡唱、再護膚，再到飯店呼呼大睡，從白天到深夜不斷「續攤」，1天盗刷10多次。

    他還寫下20小時不間斷色情馬拉松的記錄。8月31日深夜，先後到不同家小吃店盗刷消費2次，隔天凌晨1點多到第3家小吃店續攤。1點多到5點多在同一音樂會館盗刷5筆，清晨6點到護膚店刷1筆，8點多到飯店刷1筆，睡到下午3點，在傍晚前又連跑3家音樂會館連刷4筆，總共消費將近7萬元。

    蔡男刷爆信用卡後才將信用卡丟棄，待被害人察覺被盗刷近40萬元後報案，警方查出是蔡男所為，並調閱監視器掌握他盗刷及丟棄信用卡時的畫面，罪證確鑿，他全部認罪。

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