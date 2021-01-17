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    首頁　>　社會

    通緝犯汐止逆闖機車道撞8車 肇事蔡男板橋落網

    2021/01/17 00:15

    〔中央社〕因妨害自由案遭通緝的蔡姓男子，在台北市南港區交通違規遭警方攔檢盤查時，狂飆逃逸並逆向闖入新北汐止北山大橋機車道，撞擊8輛機車，造成2人受傷送醫。蔡男今晚在板橋落網。

    新北市汐止區北山大橋今天中午發生轎車衝撞8輛機車的嚴重車禍，共造成2 名傷患送醫治療。60多歲周姓女子，身上多處擦傷、意識不清，送往台北市內湖國防醫學中心，至深夜還在加護病房觀察。另名40多歲陳姓男子輕微擦傷、意識清楚，送往台北市忠孝醫院治療。

    警方表示，追查轎車駕駛是通緝犯，不過，車輛屬於副駕駛座的女子。車主林女與蔡男是初認識不久的網友，留在原地的女子宣稱，因路況不熟才肇事。

    警方今天深夜表示，鎖定駕駛身分與目標，調閱監視器追查，發現蔡男肇事逃逸後攔了一輛計程車離開現場。警方循線鎖定他可能出現的地點，縮小範圍後埋伏，很幸運的在今晚8時40分許，於板橋區中山路一段的府中商圈一帶，在路邊將他逮捕歸案。

    警方漏夜追查，蔡男宣稱是驚嚇過度才會逃離現場。今天中午駕駛黑色轎車的蔡男（34歲），因妨害自由案遭通緝，在台北市違規右轉被警方攔檢，盤查時一度虛報身分，並逃離現場狂飆逃逸。

    由於緊張與路況不熟，才會逆向誤闖入窄窄僅容一個車身寬度的機車道，並肇事撞擊機車。警方將深入調查後，依照肇事逃逸罪嫌移送，同時將通緝犯解送檢方歸案。（編輯：張佑之）

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