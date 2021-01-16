礁溪溫泉公園經營權仲裁案輸了 宜縣府興訟二審仍敗訴

礁溪溫泉公園廣達5公頃，有森林風呂、劇場、磚屋等設施。（資料照）

2021/01/16 16:00

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭縣政府把礁溪溫泉公園委託給輕車悠遊公司經營管理，卻發現對方私賣溫泉票券，屬於重大違約，決定終止契約，收回管理。輕車悠遊不服，聲請仲裁獲勝，但宜縣府認為有問題，打官司要求撤銷仲裁結果，高等法院日前仍判宜縣府敗訴。

礁溪溫泉公園廣達5公頃，有森林風呂、劇場、磚屋等設施，是宜蘭金雞母，具有吸引人潮的龐大能力，周邊圍繞眾多商家，宜縣府2012年8月1日以「民間自行規劃參與宜蘭縣礁溪溫泉公園營運移轉 （OT）案」投資契約，OT委託輕車悠遊經營，為期10年。

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約內寫到，輕車悠遊每年須支付100萬元權利金與10萬元土地租金，同時亦須支付百分之一的營業收入當成經營權利金給宜縣府，其中泡湯全票為150元、縣民票則是120元。

但宜縣府2016年發現，輕車悠遊未經許可，私印溫泉券販售，屬於重大違約，因而於同年8月10日通知輕車悠遊「終止契約」。

輕車悠遊不滿，向仲裁協會聲請仲裁，仲裁協會2018年判斷宜縣府與輕車悠遊的OT投資契約關係仍存在，宜縣府不能單方面爭止契約。

宜縣府不服，提告要求撤銷仲裁結果，主張與輕車悠遊並無書面仲裁協議，且兩方並未進入協調，輕車悠遊就直接提付仲裁，違反程序規定。一審宜蘭地院判宜縣府敗訴，全案上訴高院。

高院指出，契約內容顯示，兩造若有爭議，確實應先經過調解，不成立後，才能提付仲裁。但宜縣府2016年認定輕車悠遊公司私賣溫泉票券，逕行收回經營權，此舉視同協調不成立。

高院認為，輕車公司是在協調破局後才提付仲裁，已踐行合約內的前置程序，符合規定，日前駁回宜縣府上訴，全案仍可上訴。

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