報案鄰居想不開 三峽警方獲報急派員救回一命
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽分局副分局長林柏宏，14日上午11點46分許 ，接獲住於三峽區建安路友人焦急來電轉告，居住地隔壁一名66歲游姓婦人因久病厭世，已經叫了計程車外出想買農藥輕生，家人非常擔心，林柏宏隨即告知轄區員警出動協尋，並向農藥店家示警，員警最後及時找到游姓婦人好言安慰，並以巡邏車護送返家交付家屬，家屬感謝不已。
警方表示，林柏宏14日上午11點46分 ，接獲家住建安路的友人來電告知，他的鄰居隔壁一名游姓婦人因久病厭世，且已經叫了計程車外出想買農藥輕生，但不知道到哪裡買。
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因為人命關天，林柏宏立即告知轄區成福派出所長陳明麟及分局勤務指揮中心，指示儘快動員同仁到附近農藥行跟店家示警，並找尋該婦人；一方面打電話請三峽農會總幹事通知各農藥販賣部，勿販售農藥給類似情況婦人。
陳明麟隨即指派副所長蔡明達、警員楊育晟等人，於轄內販售農藥處所查訪，不到10分鐘即在成福路一處有賣農藥商店，發現前來購買農藥的游姓婦人，經聯繫家屬到場確認無誤，由警方以巡邏車送游婦返家，交給先生，原本十分著急的家人才放下心，家屬也對警方的積極協助找人作為深表感謝。