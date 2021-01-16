為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    報案鄰居想不開 三峽警方獲報急派員救回一命

    警方緊急在農藥行前攔到欲買農藥輕生的游姓婦人。（警方提供）

    警方緊急在農藥行前攔到欲買農藥輕生的游姓婦人。（警方提供）

    2021/01/16 13:00

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽分局副分局長林柏宏，14日上午11點46分許 ，接獲住於三峽區建安路友人焦急來電轉告，居住地隔壁一名66歲游姓婦人因久病厭世，已經叫了計程車外出想買農藥輕生，家人非常擔心，林柏宏隨即告知轄區員警出動協尋，並向農藥店家示警，員警最後及時找到游姓婦人好言安慰，並以巡邏車護送返家交付家屬，家屬感謝不已。

    警方表示，林柏宏14日上午11點46分 ，接獲家住建安路的友人來電告知，他的鄰居隔壁一名游姓婦人因久病厭世，且已經叫了計程車外出想買農藥輕生，但不知道到哪裡買。

    因為人命關天，林柏宏立即告知轄區成福派出所長陳明麟及分局勤務指揮中心，指示儘快動員同仁到附近農藥行跟店家示警，並找尋該婦人；一方面打電話請三峽農會總幹事通知各農藥販賣部，勿販售農藥給類似情況婦人。

    陳明麟隨即指派副所長蔡明達、警員楊育晟等人，於轄內販售農藥處所查訪，不到10分鐘即在成福路一處有賣農藥商店，發現前來購買農藥的游姓婦人，經聯繫家屬到場確認無誤，由警方以巡邏車送游婦返家，交給先生，原本十分著急的家人才放下心，家屬也對警方的積極協助找人作為深表感謝。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    游姓婦人（右）的先生十分感謝員警把太太平安帶回家。（警方提供）

    游姓婦人（右）的先生十分感謝員警把太太平安帶回家。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    疫情阻礙獨自留台 馬國大學生在校外租屋處輕生
    2021/01/15 15:51

    疫情阻礙獨自留台 馬國大學生在校外租屋處輕生

    苗栗便利超商ATM整台被偷 歹徒台中落網
    2021/01/15 17:51

    苗栗便利超商ATM整台被偷 歹徒台中落網

    移工招攬同鄉聚賭、一晚輸贏百萬 現場查獲220萬元賭資
    2021/01/15 14:27

    移工招攬同鄉聚賭、一晚輸贏百萬 現場查獲220萬元賭資

    高雄3死火警 陳其邁：加熱型電器不用要拔掉插頭
    2021/01/15 15:00

    高雄3死火警 陳其邁：加熱型電器不用要拔掉插頭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播